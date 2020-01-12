Mustafa Sandal kitap çıkardı! Emina Jahovic itirafı

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Ulus'ta yaşadığı sitenin toplantı salonunda otobiyografisini kaleme aldığı "Beni Ağlatma" adlı kitabının tanıtımını gerçekleştirdi. Kitapta iki çocuğunun annesi olan eski eşi Emina Jahovic'e de ver yeren Sandal, samimi itiraflarda bulundu.

Mustafa Sandal, "Kitabınız neler anlatıyor? Eski eşiniz Emina Jahovic'den bahsettiniz mi?" şeklindeki soruya şu sözlerle cevap verdi:

"Kimseyi rencide edecek, canını sıkacak, tadını kaçırabilecek bir durum yok kitabımda. Tabii ki özel şeyler var benim hayatımla alakalı. Fakat benim için özellikle kadınlara saygı göstermek çok önemlidir. Her ne olursa olsun bu kitapta adı geçen herkesin benim için çok önemi var. Hep iyi olarak yaklaşımım var. İçim ve gönlüm rahat.

"ANNEMDEN SONRA EN KIYMETLİ KADIN"

Emina iki çocuğumun annesi. Annemden sonra en kıymetli kadın benim için. Ona da yer verdim. Benim için her zaman onun iyi olması çok önemli. Biz Yaman ve Yavuz'un annesi ve babayız. Biz boşanma sürecimizde örnek teşkil etmeye çalıştık. Çocuklar çok etkileniyor böyle durumlarda. Hayata karşı böyle deneyimleri yok. O yüzden bir şeyleri yaparken bu konuyu önemsemeli insanlar."