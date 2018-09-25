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Mustafa Sandal KKTC'de üniversite öğrencilerine konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 23:39 | Son Güncelleme

Mustafa Sandal KKTC'de üniversite öğrencilerine konser verdi

GAZİMAĞUSA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Doğu Akdeniz Üniversitesine (DAÜ) kayıt olan yeni öğrenciler için düzenlenen etkinlikte sanatçı Mustafa Sandal sahne aldı.

"Oryantasyon Günleri" kapsamında üniversite stadyumunda organize edilen "Hoşgeldin Gecesi"nde konser veren Mustafa Sandal, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konserin ardından DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Sandal'a plaket takdim etti.

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Anahtar Kelimeler:
DAÜ KKTC Sanatçı Mustafa Sandal

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