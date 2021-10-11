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Mustafa Sandal ve Emina Jahovic çiftinin çocukları kocaman oldu!

11.10.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2008 yılında 10 yıllık evliliklerini sonlandıran Mustafa Sandal ve Emina Jahovic çiftinin oğulları Yaman ve Yavuz, kocaman oldular. Sandal ve Jahovic, oğullarıyla sevgi dolu pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic çiftinin çocukları kocaman oldu!

2008-2018 yılları arasında evli kalan Mustafa Sandal ve Emina Jahovic çiftinin oğulları büyüdü. İşte ünlü çiftin çocukları Yaman ve Yavuz Sandal'ın son hali:

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic çiftinin çocukları kocaman oldu!

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic çiftinin çocukları kocaman oldu!

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic çiftinin çocukları kocaman oldu!

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic çiftinin çocukları kocaman oldu!

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic çifti, 2018 yılında Beykoz Adliyesi'nde gerçekleşen duruşmada, 15 dakika içerisinde boşanmışlardı. Çiftin, boşanma nedeni ise şiddetli geçimsizlik olarak açıklanmış, çocukların velayeti anneye verilmişti.

''KÖTÜ BİR TECRÜBE YAŞAMADIM''

Emina Jahovic, boşandıktan sonra verdiği bir röportajda, kimseye karşı bir güven problemi yaşamadığı şu sözlerle dile getirmişti: İnsan kendini zaman içinde yenileyebiliyor. Bir kere kırıldıktan sonra yükselebiliyorsun. Ben evliliğimde kötü bir tecrübe yaşamadım, sadece ayrıldım. Yeniden birisine güvenmek konusunda olumsuz düşünmüyorum.

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic çiftinin çocukları kocaman oldu!

''LÜKSE DÜŞKÜN OLMALARINI İSTEMİYORUM''

Emina Jahovic, çocuklarını yetiştirme sürecine dair ise ''Çocuklarımı hayalimdeki erkek neyse öyle yetiştiriyorum. Yani, lükse düşkün olmalarını istemiyorum. Kesinlikle lüks kıyafetler almam, mütevazı yetiştirmeye çalışıyorum. Centilmen ve duyarlı olmaları için elimden geleni yapıyorum'' ifadelerini kullanmıştı.

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic çiftinin çocukları kocaman oldu!


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Mustafa Sandal
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