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Mustafa Sandal "Vergi vermez, kural tanımaz" diyerek isyan etti! Şehidin fotoğrafını paylaştı

05.05.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki sığınmacılar gündemine dair Mustafa Sandal da tepkisiz kalmadı. Son günlerde sığınmacılara dair yapılan yorumlarla ilgili şarkıcı Sandal füze saldırısında şehit olan askeri paylaşarak isyan etti.

Mustafa Sandal "Vergi vermez, kural tanımaz" diyerek isyan etti! Şehidin fotoğrafını paylaştı

Türkiye'deki sığınmacılarla ilgili gündem sürerken İstanbul Valiliği, kentte 1 milyon 305 bin 307 yabancının yasal olarak ikamet ettiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, bugün itibarıyla kentte yasal olarak ikamet eden 1 milyon 305 bin 307 yabancıdan 542 bin 45'inin, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerden, 763 bin 262'sinin ise Türkiye'ye yasal olarak giriş yapmış ve ikamet izni almış düzenli göçmenlerden oluştuğu kaydedildi.

Sosyal medyada konuya dair tartışmalar sürerken Mustafa Sandal da tepkisini sosyal medyadan paylaştı. Şehidin fotoğrafını paylaşan Sandal "Zeytindalı Harekât Bölgesinde füze saldırısında yaralanan İs. Tğm. Talha Bahadır şehit oldu. Diğer tarafta askere alınmamak için kendi vatanından kaçanlar bizim ülkemizde keyif çatıyor. Vergi vermez, kural tanımaz ama benim vatandaşımın tüm hak edişlerine konar. Sözüm ona sığınmacı!" diyerek dikkat çekti.

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Mustafa Sandal daha sonra ise "Nargileli piknik keyfiniz bol olsun(!) biz aslan gibi evladımızı böyle keyif çatmanız için sizin kaçtığınız vatanda şehit verdik" dedi.

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Mustafa Sandal
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