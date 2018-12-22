Mustafa Saragül'den CHP'nin yönettiği Şişli'ye: Işığı sönmüş; insanlar mutsuz

Şişli’de aday açıklanmadı. Ancak siz çalışmaları sürdürüyorsunuz. Neler yapıyorsunuz? Biz 48 aydır sokaklardayız, 48 aydır çalışıyoruz. Siyasi hayatım boyunca hiçbir zaman seçimden seçime sokağa çıkmadım. Ben seçimi kazandığım günün ertesinde yeniden çalışmaya başlarım. Yeni Şişli için ortak akıl geliştirmeye önem veriyorum. Çünkü sorunlara birlikte çözüm bulacağız. Kapı kapı dolaşıyoruz. Bizzat kendim, her gün bir mahallemizde tek tek ev ziyaretlerine gidiyorum. İlk günkü heyecanla sahadayım. Önümüzdeki günlerde Şişli için hazırladığımız yeni projeleri kamuoyu ile paylaşacağız.

Şişli’de üç dönem görev yaptım. Her dönemde burada rekor sayılacak bir oyla seçimi kazandık. Bu süre içerisinde Şişli’ye çok sayıda kalıcı eser kazandırdık. Gururla söylüyorum; bu ilçenin her köşesinde bir eserimiz var, emeğimiz var. Şimdi neden yeniden Şişli? Bunun cevabı bende değil, Şişli’li yurttaşlarımda. Aylardır sokakları dolaşıyorum, vatandaşlarla dertleşiyorum. Görüyorum ki Şişli’nin ışığı sönmüş. Görüyorum ki burada insanlar mutsuz, bize sitem ediyorlar. “Neden bırakıp gittin” diyorlar. Yaptığımız hizmetlerin devamını istiyorlar. Ben de yeniden aday olurken bu sese kulak verdim.

Şişli’yi eski günlerine döndüreceklerini söyleyen Sarıgül, “İlçeyi geçmişte olduğu gibi yine örnek bir yerel yönetim modeline kavuşturacağız, yeniden marka yapacağız” dedi.

Projeleriniz neler?

Heyecan yaratacak birçok yeni projeyle dönüyoruz. Bunların birkaçından bahsetmek gerekirse eğitim ve sağlık yine en başta ele alacağımız alanlar olacak. Gençlerimizin istihdamına yönelik projelerimiz var. Çünkü işsizlik en büyük sorun. Çalışma hayatına başlayacak olan gençlerimizi, bölgemizdeki işyerleri, holdingler, bankalar, fabrikalar ve diğer sektörlerle buluşturacak projeler hazırlıyoruz. Kentsel dönüşüm yerine kentsel gelişim olarak adlandırdığımız, kentin çehresini değiştirecek ve yeşil alanları artıracak uygulamalarımız olacak. Bunlar Şişli’nin sosyo-kültürel ve ekonomik değerini yükseltecek. Özellikle Nişantaşı ve Teşvikiye bölgelerine yeniden eski prestijini kazandıracağız ve çekim merkezi yapacağız. Kadınlarımıza çok önem veriyorum. Buradan onlara müjde vermek istiyorum; Türkiye’nin en modern, en donanımlı kadın sağlığı ve doğum hastanesini Şişli’de yaparak hizmete açacağız.

Kazanacağınıza kesin gözüyle bakıyorsunuz. Bununla ilgili bir araştırmanız var mı?

Çeşitli anketler yaptırıyoruz. Siyasi partiler de mutlaka yaptırıyorlar. Gelen veriler muhteşem. Biz her seçimde rekor oyla kazandık. Bu seçimde de yeni bir rekora imza atacağız. Şişli’de kıracağımız bu rekorun oluşturacağı sinerji, İstanbul ve Türkiye’nin pek çok noktasında da partime katkı sağlayacak.

Eyüpsultan Belediye Başkan adaylığı için de isminiz geçiyor? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kesinlikle hayır. Bu söylentiler nereden çıkıyor, kimler çıkarıyor, doğrusu bilemiyorum. Biz Şişli’yle etle tırnak olmuşuz. Dolayısıyla, siyaseti bu derinlikte kavrayamayanların yaptığı spekülasyonları ciddiye almıyorum. Yurttaşlarımız da bu söylentilere kulak asmasınlar. Aklımda da beynimde de hedefimde de sadece Şişli var.



