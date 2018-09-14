Mustafa Sarıgül aday olacak mı? İYİ Parti bombası

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Mustafa Sarıgül adaylık için hazırlığını yapıyor. CHP aday göstermese dahi adaylığı söz konusu olacak. Başka bir parti de olabilir" diye konuştu. Sarıgül'ün isminin CHP dışında DSP ve İYİ Parti ile anıldığı iddia ediliyor.
SEÇİM ŞARKISI BİLE HAZIR
Programın bir diğer yorumcusu Gürkan Hacır da Sarıgül'ün seçim şarkısının bile şimdiden hazır olduğunu söyleyerek, "Kendisi bana şarkıyı göndermiş. Henüz dinleyemedim" dedi.
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