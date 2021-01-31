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Mustafa Sarıgül: Bir siyasi partiden istifa olduğu zaman milletvekilliğinden de istifa edilmeli

31.01.2021 16:49 | Son Güncelleme:
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Mustafa Sarıgül: Bir siyasi partiden istifa olduğu zaman milletvekilliğinden de istifa edilmeli

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP’deki istifalara ilişkin “Partiden istifa edildiği zaman milletvekilliğinden de istifa edilmeli" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, Beşiktaş'taki parti binasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Parti kurucuları ve genel başkan yardımcılarının da yer aldığı basın açıklamasında, gündeme yönelik açıklamalarda bulunan Sarıgül, pandemi nedeniyle kapalı olan restoran, kafe gibi işletmelerin de gerekli önlemler alınarak açılması gerektiğini söyledi.

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"PARTİDEN İSTİFA EDEN MİLLETVEKİLLİĞİNDEN DE İSTİFA ETMELİ"

Sarıgül, bir gazetecinin CHP'deki milletvekili istifalarıyla ilgili bir sorusu üzerine ”Biz Türkiye Değişim Partisi olarak arkadaşlarımızla bu konuları detaylı bir şekilde değerlendirdik. Biz, bir siyasi partiden istifa olduğu zaman milletvekilliğinden de istifa edilmesini doğru buluyoruz. Çünkü bir siyasi partinin oylarıyla, ismiyle o seçime giriyorsunuz, dolayısıyla bağımsız milletvekili değilsiniz. Bağımsız oylarla gelip, bağımsız milletvekili olsanız, istediğini yapabilirsiniz ama bir siyasi partinin milletvekili olarak parlamentoya gittikten sonra o siyasi partiden ayrılıp farklı çalışmalar içerisinde bulunmayı Türkiye Değişim Partisi olarak etik bulmuyoruz ” dedi. (DHA)

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