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Mustafa Sarıgül: Birinci turda hiçbir ittifakın bulunmasını doğru bulmayız

03.02.2021 16:17 | Son Güncelleme:
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Mustafa Sarıgül: Birinci turda hiçbir ittifakın bulunmasını doğru bulmayız

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, cumhurbaşkanlığı seçiminde çıkaracakları adaya ilişkin, "Öyle bir adayımız olacak ki, Allah'ım izin verirse inşallah o aday ipi göğüsleyecek. Biz birinci turda hiçbir ittifakın bulunmasını doğru bulmayız" dedi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Kastamonu’ya geldi. Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi'nde dua eden Sarıgül, daha sonra Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Yılmaz'dan yerel gazeteler hakkında bilgi alan Sarıgül, daha sonra basın toplantısı düzenledi. Sarıgül, esnafın sorunlarını bildiklerini belirterek, "Siftah yapmadan akşamı getiren, dükkanının kirasını ödeyemeyen, borç içinde kara kara düşünen esnaf kardeşlerim biz senin için yollardayız. Çiftçilerimizin sorunlarını biliyorum. Mazot parasını bulamadığı için traktörünü satan, ürününün parasını tahsil edemeyen, kredi borcunu geri ödemekte zorlanan çiftçi kardeşlerim biz senin için yollardayız. İşçilerimizin sorunlarını biliyorum. Asgari ücretle günde 12 saat ter akıtan, çoğu kez sigortası bile ödenmeyen, sesini yeterince duyuramayan, her an işini kaybetme endişesi duyan işçi kardeşlerim biz senin için yollardayız. Kültür elçisi sanatçılarımız, müzisyenlerimiz, tiyatrocularımız özellikle mahalli basın büyük sıkıntı içindedir, destek beklemektedir. Bu desteğin iktidar tarafından verilmesini acilen arzu etmekteyiz" dedi.

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'BİRİNCİ TURDA HİÇBİR İTTİFAKIN BULUNMASINI DOĞRU BULMAYIZ'

Sarıgül, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarıp çıkarmayacaklarına ilişkin, "Biz ilk turda öyle bir aday çıkaracağız ki bilgisi, becerisi, yetenekleri, tecrübesi ile doğusu, batısı, kuzeyi, İç Anadolu'su, Karadeniz'i, Ege'si, Trakya'sı, Marmara'sı ile bütün milleti, sağı ve solu birleştirecek, bütün kültür mozaiklerini bir araya getirecek, bütün inançlara saygı duyacak. Öyle bir adayımız olacak ki, Allah'ım izin verirse inşallah o aday ipi göğüsleyecek. Biz birinci turda hiçbir ittifakın bulunmasını doğru bulmayız. Her partinin, düşünce ve görüşlerini 'Bismillah' diyerek milletimizle paylaşmasını arzu ederiz. Birinci oylamada ittifak yapmak isteyen partiler kendi oylarını gizleyen partiler; ama bizim oyumuz kıymetlidir. Bizim oyumuz yıllardan beri hareketti şimdi ise bereket" ifadesini kullandı.

DHA

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