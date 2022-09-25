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Mustafa Sarıgül böyle azarlamıştı! Nagihan Bayram TDP'den istifa edip, AK Parti'ye katıldı

25.09.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Değişim Partisi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün TikTok videosunda azarladığı Bodrum İlçe Başkanı Nagihan Bayram, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Bayram’a rozeti, İlçe Başkanı Osman Gökmen tarafından takıldı.

Türkiye Değişim Partisi Bodrum İlçe Başkanı Nagihan Bayram, partisinden istifa ederek AK Parti saflarına katıldı. AK Parti Bodrum İlçe Teşkilatı’nda düzenlenen törende Nagihan Bayram’a rozeti, İlçe Başkanı Osman Gökmen tarafından takıldı.

"BÜTÜN GÜCÜMLE ÇALIŞACAĞIMA SÖZ VERİYORUM"

Törende konuşan Nagihan Bayram, AK Parti ile çalışma kararı aldığını belirtip "Osman başkanım öteden beri sürekli yanımda olması, hatırımı sorması, ‘başkanım beraber siyaset yapalım’ demesi ve buraya daha önce geldiğimde gördüğüm ilgi, beni baya etkiledi. Bundan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi’nde bütün gücümle çalışacağıma söz veriyorum. Vatanımıza ve partimize hayırlı olsun diliyorum. Savaşların olmadığı, çocukların ölmediği, annelerin ağlamadığı bir Dünya özlemiyle hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum" dedi.

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MUSTAFA SARIGÜL AZARLAMIŞTI

Nagihan Bayram, geçen yıl TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün TikTok paylaşımı ile gündeme gelmişti. Sarıgül, paylaşımında partisinin Bodrum’daki üye sayısını beğenmeyerek Nagihan Bayram'a tepki göstermişti.

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Bodrum Mustafa Sarıgül ak parti türkiye değişim partisi

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