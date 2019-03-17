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Mustafa Sarıgül: “Bütün sokakları dolaşıyorum, sadece projeler konuşulsun istiyorum”

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2019 15:59 | Son Güncelleme

Demokratik Sol Parti (DSP) Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, Feriköy Mahallesi’nde seçmenlerle buluştu.

Demokratik Sol Parti (DSP) Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, Feriköy Mahallesi’nde seçmenlerle buluştu. Feriköy sokaklarını tek tek dolaştığını söyleyen Sarıgül, seçim sürecinde sadece projelerin konuşulması gerektiğini belirtti.
DSP Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında bugün Feriköy Mahallesi’nde seçmenlerle buluştu. Feriköy Mahallesi’ndeki sokakları tek tek gezen Sarıgül’e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmayan Sarıgül, yürüyüş sırasında sürekli duraklayıp sohbet ettiği vatandaşları isteklerini dinledi. Coşkulu bir kalabalıkla beraber yürüyen Sarıgül’e bazı vatandaşlar da evlerinin pencerelerinden alkış tutarak destek sözü verdi.

“Çok büyük bir ilgi görüyorum”
Yerel seçimlere 14 gün kala çalışmalarına ara vermeden devam eden DSP Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, Feriköy Mahallesi’ndeki seçim turunda vatandaşlarla projeleri hakkında konuştuğunu söyledi. Seçimlerde sadece projelerin konuşulması gerektiğini ifade eden Sarıgül, "Bütün sokakları dolaşıyorum, Şişlili yurttaşlarımıza projelerimizi, çalışmalarımızı anlatıyorum. Şişlili yurttaşlarımızın da çok büyük bir ilgisini görüyorum. Yerel seçimlerde projeler konuşulsun istiyorum. Özellikle Şişli’ye yapacağımız Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Şişli’nin mahallelerinde açacağımız kreşler projelerini fazlasıyla konuşuyoruz. Alzaymır merkezimiz muhteşem bir noktada olacak. Şişli’nin sönen ışıklarını kısmet olursa, Allah’ım izin verirse tekrar yakacağız. Şişli eski enerjiyi, eski heyecanı, eski coşkuyu özlemiş onu görüyorum. Şişli’nin o coşkusunu yeni baştan canlandıracağız" ifadelerini kullandı.

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