Mustafa Sarıgül canlı yayında küplere bindi! Sunucu Tahir Sarıkaya'yı azarladı

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Beyaz TV’de yayınlanan 'Uyan Türkiyem' programına konuk oldu. Programda bir ara konu Sarıgül'ün TikTok'taki videolarına geldi.

Sunucu Tahir Sarıkaya'nın kullandığı ifadelere sinirlenen Sarıgül, adeta küplere bindi. Önündeki masaya vurarak sunucu Sarıkaya'yı azarlayan Sarıgül "Niye gerçeği söylemiyorsun? TikTok’u en iyi kullanan siyasetçi kim? Melih Gökçek girmedi mi? Ahmet Davutoğlu girmedi mi? Ne konuşuyorsun o zaman?" dedi.

O anlar sosyal medyada gündem yarattı.



