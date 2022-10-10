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  4. Mustafa Sarıgül canlı yayında küplere bindi! Sunucu Tahir Sarıkaya'yı azarladı

Mustafa Sarıgül canlı yayında küplere bindi! Sunucu Tahir Sarıkaya'yı azarladı

10.10.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, katıldığı canlı yayında adeta küplere bindi. Sunucu Tahir Sarıkaya'nın TikTok'kla ilgili cümlelerine çok sert tepki gösteren TDP Genel Başkanı Sarıgül, önündeki masaya vurarak "Niye gerçeği söylemiyorsun?" diye sitem etti.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Beyaz TV’de yayınlanan 'Uyan Türkiyem' programına konuk oldu. Programda bir ara konu Sarıgül'ün TikTok'taki videolarına geldi.

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Sunucu Tahir Sarıkaya'nın kullandığı ifadelere sinirlenen Sarıgül, adeta küplere bindi. Önündeki masaya vurarak sunucu Sarıkaya'yı azarlayan Sarıgül "Niye gerçeği söylemiyorsun? TikTok’u en iyi kullanan siyasetçi kim? Melih Gökçek girmedi mi? Ahmet Davutoğlu girmedi mi? Ne konuşuyorsun o zaman?" dedi.

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O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

Oğuzhan Uğur'un videosunu görünce Mustafa Sarıgül küplere bindi! Oğuzhan Uğur'un videosunu görünce Mustafa Sarıgül küplere bindi! "Ne zıkkımsa, çağırsın gideyim" dedi, yanıt gecikmedi


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