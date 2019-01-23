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'Mustafa Sarıgül, CHP'den istifasını bugün açıklayacak' iddiası

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.01.2019 09:53 | Son Güncelleme

Habertürk TV'de yer alan haberde, Mustafa Sarıgül'ün bugün CHP'den istifasını açıklayacağı iddia edildi. Sarıgül de Twitter'dan, bugün saat 12:00'de bir açıklama yapacağını duyurdu.

'Mustafa Sarıgül, CHP'den istifasını bugün açıklayacak' iddiası

31 Mart'taki yerel seçimlerde Şişli Belediye Başkan adaylığı için adı geçen Mustafa Sarıgül'ün CHP'den bugün istifa edeceği iddia edildi.

Sarıgül dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kuştepe'den bütün Sevgi Merkezi'ndeki arkadaşlarıma sesleniyorum. Yarın saat tam 12.30'da Sevgi Merkezi'ndeyiz. Yeni Şişli'yi, Şişli'nin geleceğini sizlerle birlikte paylaşacağım" demişti.

Sarıgül'ün olası bir istifanın ardından bağımsız ya da bir başka partiden aday olarak seçimlere girebileceği konuşuluyor.

SARIGÜL'DEN AÇIKLAMA

Mustafa Sarıgül'den de Twitter'dan bir açıklama geldi.

Sarıgül, paylaşımında, "Bugün saat 12.00'da son gelişmelerle ilgili görüşlerimi ve kararımı kamuoyuyla paylaşacağım. Saygılarımla..." ifadelerini kullandı.


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Mustafa Sarıgül CHP

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
sarıgülde en azından liderlik vasfı varmış, risk alıp bunu yapabiliyor. ya muharrem? o oturmuş seçim bitsinde belki kotluk kaparım derdinde...
ya bu adam sarıgül değil rüzgargülü mübarek ve kendini bişi sanıyor.istediği olmadımı da diğer tarafa geçiyor yok olmadı parti kuruyor falan filan kaç oldu bu.böylelerine prim yaptırıyor ya bu millet o yüzden olmayız ya.başka bi memlekette olsa çoktan siyasi ölüydü
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