'Mustafa Sarıgül, CHP'den istifasını bugün açıklayacak' iddiası

31 Mart'taki yerel seçimlerde Şişli Belediye Başkan adaylığı için adı geçen Mustafa Sarıgül'ün CHP'den bugün istifa edeceği iddia edildi.

Sarıgül dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kuştepe'den bütün Sevgi Merkezi'ndeki arkadaşlarıma sesleniyorum. Yarın saat tam 12.30'da Sevgi Merkezi'ndeyiz. Yeni Şişli'yi, Şişli'nin geleceğini sizlerle birlikte paylaşacağım" demişti.

Sarıgül'ün olası bir istifanın ardından bağımsız ya da bir başka partiden aday olarak seçimlere girebileceği konuşuluyor.

SARIGÜL'DEN AÇIKLAMA



Mustafa Sarıgül'den de Twitter'dan bir açıklama geldi.

Sarıgül, paylaşımında, "Bugün saat 12.00'da son gelişmelerle ilgili görüşlerimi ve kararımı kamuoyuyla paylaşacağım. Saygılarımla..." ifadelerini kullandı.

Bugün saat 12.00'da son gelişmelerle ilgili görüşlerimi ve kararımı kamuoyuyla paylaşacağım. Saygılarımla... — Mustafa Sarıgül (@M_Sarigul) 23 Ocak 2019



