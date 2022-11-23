Mustafa Sarıgül'den "Çorum il olacak" gafı! Sosyal medyada gündem oldu

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül TikTok'ta yayınladığı videolarla sosyal medyada gündemi olmayı sürdürüyor. Mustafa Sarıgül sosyal medyanın dikkatini çeken videolarına bir yenisini daha eklemiş durumda. Mustafa Sarıgül, bu kez TikTok'ta açtığı canlı yayında "Çorum il olacak" gafına imza attı.

MUSTAFA SARIGÜL: "ÇORUM İL OLACAK"

Mustafa Sarıgül, TikTok'ta açtığı canlı yayında gelen soruları yanıtladı. Sarıgül'e "Çorum için ne düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi. TDP lideri Sarıgül bu soruya "Çorum il olacak" yanıtını verdi. Ancak Çorum halihazırda il statüsünde.

KISA SÜREDE FARK EDİP DÜZELTTİ

Mustafa Sarıgül, "Çorum il olacak" dedikten sonra "Çorum il zaten başkanım" cevabını aldı. Kısa sürede yaptığı gafı fark eden Sarıgül "Pardon Çorlu diyorsun zannettim" diyerek Çorum değil, Çorlu sandığını açıkladı. Böylece kendisini düzeltti.

Mustafa Sarıgül'ün Çorum il olacak gafı sosyal medyada gündem oldu.

