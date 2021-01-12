Mustafa Sarıgül'den 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' sorusuna yanıt

TDP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) genel başkan Sarıgül başkanlığında toplandı. Sarıgül, toplantının ardından açıklamada bulundu. Sarıgül, gündemdeki konuları konuştuklarını belirterek, "Türkiye Değişim Partimiz iktidara en hazırlıklı, iktidara en yakın siyasi parti olarak çalışmalarına devam ediyor. Türkiye Değişim Partimizin ülkemizin her noktasında iktidara hazırlık merkezlerimizi açmaya devam ediyoruz. Dün özellikle Afyonkarahisar’da iktidara hazırlık merkezimizi büyük bir enerjiyle büyük bir coşkuyla büyük bir heyecanla açtık. Süratle Türkiye Değişim Partisi, teşkilatlanmasına önem veriyor. Önümüzdeki günlerde de Balıkesir başta olmak üzere Malatya, Elazığ, Batman, Adıyaman, Diyarbakır ve diğer illerimizi sırayla açacağız. İktidara hazırlık merkezlerimizdeki il başkanlarımıza, kadın kolu başkanlarımıza, gençlik kolu başkanlarımıza kocaman teşekkür ediyorum" dedi.

Sarıgül, partisinin Türkiye’deki en demokratik kitle partisi olduğunu iddia ederek, "Türkiye Değişim Partimiz hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün ulusumuzun kalbinde sevgi üzerine dünyalar kurmaya devam ediyor. Türkiye Değişim Partimiz, 'ötekisi' olmayan bir anlayışla yoluna devam ediyor. Türkiye Değişim Partimizin merkezi insan; iyi insanları, güzel insanları, mert insanları, vicdanlı insanları, merhametli insanları bütün yurttaşlarımızı Türkiye Değişim Partimize bekliyoruz. Özellikle gençler; korkmayın, gelin derdinizi söyleyin, gelin eleştirilerinizi yapın. Türkiye Değişim Partisi Anadolu ile Trakya’yı, sağ ile solu hep birlikte birleştiriyor. Türkiye Değişim Partisi’nin ideolojisi insan. Türkiye Değişim Partimiz Atatürk ilkelerine bağlı, Cumhuriyetimizin değerlerini geliştirerek koruyan, Türkiye Değişim Partisi inançlara saygılı, laikliği savunan, esnafımızın, tüccarımızın, sanayicimizin yanında olan alın teri ve emeği koruyan 'hukuk' ve 'bayrak birliği' diyen Türkiye'mizin en demokratik kitle partisidir" ifadelerini kullandı.