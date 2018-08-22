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Mustafa Sarıgül'den dikkan çeken 'Melih Gökçek' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.08.2018 10:26 | Son Güncelleme

Şişli Belediyesi Eski Başkanı Mustafa Sarıgül, Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek ile ilgili dikkat çeken açıklamarda bulundu. Sarıgül, “Beni en çok eleştiren Melih Gökçek oldu. Gökçek'in Ankara'ya çok iyi hizmetleri olmuştur. Melih Gökçek değişik bir insandır; kendisini seven yüzde yüz sever, sevmeyen ise yüzde yüz sevmez" dedi

Mustafa Sarıgül'den dikkan çeken 'Melih Gökçek' açıklaması

Şişli Belediyesi Başkanlığı koltuğuna yeniden oturmak isteyen Mustafa Sarıgül, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Best FM’de Adem Metan Show’a konuk olan Sarıgül, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’ye eleştiriler yöneltti, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’i ise övdü.

ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Yerel seçimler ile ilgili çalışmalara başladığını dile getiren Sarıgül, “Ben 48 aydır çalışma arkadaşlarımla birlikte durmadan çalışmalara devam ediyorum. Şişli'de 600 arkadaşım ile sahadayız. Her bir arkadaşımız 100 kişi ile ilgilenmekte. Şişli'yi adım adım geziyoruz. Bu ilgi aslında bana değil çalışma arkadaşlarıma. Benim Emir ve Ömer olmak üzere iki evladım var üçüncü evladım ise Şişli'dir. Ben Şişli'yi çok özledim, onların da beni özlediğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Şişli'nin eski günlere geri döneceğini söyleyen Sarıgül, “Hayri İnönü'yü belediye başkanı olarak ben önerdim. Ben kendisine başarılar diliyorum. Benim kimseye karşı kırgınlığım olmaz. İnönü’nün ve ekibinin 4,5 yıldır Şişli'de yaptıkları tek hizmet bizim yapmış olduğumuz hizmetlerin yanına yazdığımız yazıları kaldırmak olmuştur” dedi.

'MELİH GÖKÇEK'İ SEVEN YÜZDE YÜZ SEVER'

Sarıgül, görevden alınan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e dair ise “Beni en çok eleştiren Melih Gökçek oldu. Gökçek'in Ankara'ya çok iyi hizmetleri olmuştur. Melih Gökçek değişik bir insandır; kendisini seven yüzde yüz sever, sevmeyen ise yüzde yüz sevmez" açıklamalarında bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Sarıgül CHP Melih Gökçek

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