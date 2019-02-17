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Mustafa Sarıgül'den 'E-dershane' sözü

SEÇİM HABERLERİ  | 17.02.2019 16:36 | Son Güncelleme

DSP Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, Feriköy'de düzenlediği seçim mitinginde ilçedeki öğrencilere e-dersane sözü verdi. Sarıgül, Önümüzdeki seneden itibaren lise ve üniversite sınavına hazırlanacak öğrenciler için ücretsiz e-dershane hizmetini başlatacaklarını söyledi.

Mustafa Sarıgül'den 'E-dershane' sözü

DSP Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, Feriköy Paşa Mahallesi'nde miting düzenledi. Binlerce kişinin katıldığı mitingde yurttaşlara hitap eden Sarıgül, İlçede gerçekleştirmeyi planladığı projelerle ilgili bilgi verdi. 1 Nisan'dan sonra, 24 saat çalışacak bir belediye hedeflediklerini söyleyen Mustafa Sarıgül, öğrencilere de bir müjde verdi.

Öğrenci velilerinin dershane yükünü kaldıracaklarını belirten Sarıgül, konuşmasında şunları söyledi:

"DERSHANE ÇOCUKLARIMIZIN AYAĞINA GELECEK"

"Bugüne kadar Şişli'de en büyük yatırımı eğitim kurumlarına sağladık. Bugün buradan bütün anne babalara, bütün velilerimize bir müjde vermek istiyorum. Sevgili anne babalar, Şişli'ye e-dershane geliyor. Çocuklarınızı liseye ve üniversiteye hazırlarken büyük bir ekonomik yükün altına giriyorsunuz. dershaneler için önemli rakamlar harcamak zorunda kalıyorsunuz. Biliyorum ki bir çok aile bu yükün altından kalkmakta zorlanıyor. Artık bu yükü velilerimizin sırtından alıyoruz. Çünkü Şişli'ye e-dershane sistemi geliyor. Önümüzdeki seneden itibaren, çocuklarımız dershaneye gitmeyecek, dershane çocuklarımızın ayağına gelecek.

"HİÇBİR ÜCRET ÖDEMEYECEKLER"

Sınava hazırlanan bütün çocuklarımızın her birine sene başında e-dershane kartı vereceğiz. Çocuklarımız bu kartla, bütün bir yıl boyunca, evlerindeki bilgisayardan dershanedeki sistemin aynısına ulaşacaklar. dershanede aldıkları eğitimin aynısını, bu sistemle evlerindeki bilgisayarda alacaklar. Ve bunun için hiçbir ücret ödemeyecekler. Bunu sosyal belediye olarak, Şişli Belediyesi olarak biz sağlayacağız.

Bu sistem online olarak devam edecek. Burada her hafta eğitimler olacak, testler olacak, deneme sınavları olacak. Kısacası çocuğunuzu liseye ve üniversiteye biz hazırlayacağız. Çünkü çocuklarımızın geleceği bizim için her şeyden daha önemli."

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DSP e-dershane Mustafa Sarıgül

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