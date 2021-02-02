Mustafa Sarıgül'den 'ittifak' açıklaması

TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu ve kurucular kurulu toplantısından önce açıklamalarda bulundu. Pandemi sürecinde esnafın desteğe ihtiyacı olduğunu belirten Sarıgül, "Bu süreçte desteğe en fazla ihtiyacı olan bir başka kesim sanatçılar. Sanatçılar bizim kültür elçilerimiz. Sanat olmadan, müzik olmadan dünyayla barışı sağlayamayız" dedi. Sokağa çıkma yasağının da tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini kaydeden Sarıgül, çok sayıda vatandaşın psikolojisinin ve ekonomisinin bozuk olduğunu söyledi.

'YENİ ANAYASA İÇİN MASAYA DAVET EDİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yeni anayasa' çağrısını da değerlendiren Sarıgül, "1982 anayasası bir darbe anayasasıdır. Arzu edilen, büyük bir toplumsal uzlaşma ile demokratik parlamenter sistemin yer aldığı, siyasi partiler kanununun yeniden değerlendirildiği, Türkiye milletvekilliğinin uygulandığı dar bölge seçim sisteminin tercihli oyun geçerli olduğu ekonomik ve sosyal hakların gözden geçirildiği, özgürlükçü, laik, evrensel hukuk kurallarına saygılı, cumhuriyetimizin kurucu değerlerine bağlı, demokratik bir anayasa yapılması TDP'nin kuruluş önceliğidir" diye konuştu.