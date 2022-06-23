Mustafa Sarıgül'den Mahmut Ustaosmanoğlu’nun evine taziye: Büyüğümüzdü

İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini alan cemaat üyeleri, Beykoz'daki evinin önünde toplanmaya başladı. Çok sayıda kişi, Ustaosmanoğlu'nun evine gelerek taziye ziyaretinde bulundu. Öğle saatlerinde Türkiye Değişim Partisi Lideri Mustafa Sarıgül de taziye evine gelerek yakınlarına baş sağlığı diledi.

''HOCA EFENDİNİN NE KADAR SEVİLDİĞİNİ GÖSTERİYOR''

Çıkışta açıklamalarda bulunan Sarıgül, “Başımız sağ olsun. İnançlarımız adına evlatlarımıza çok güzel öğretileri oldu. Bugün buranın bu kadar kalabalık olması, hoca efendinin ne kadar sevildiğini gösteriyor. Örfümüzü, töremizi, geleneklerimizi koruyan, inançlarımızın saygıyla, sevgiyle iyi bir şekilde öğretilmesi için çaba gösteren bir büyüğümüzdü. Mekanı cennet olsun” dedi

(İHA-DHA)



