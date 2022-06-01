Mustafa Sarıgül'den sert eleştiri! Elindeki kola şişesini fırlattı: Kimse içemez...

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül yeni TikTok videosuyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Sarıgül, TikTok hesabından paylaştığı videosunda kola fiyatlarını eleştirdi.
Sosyal medya platformu TikTok üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulunan Mustafa Sarıgül, elinde kola şişesiyle, artan fiyatlara sitem etti.
Sarıgül, "Kola olmuş 13 lira. Biz iktidara gelsek senede yüzde 200-300 zam olmayacak." dedi. Videonun sonunda sinirlenen Sarıgül, elindeki kola şişesini fırlattı.
Mustafa Sarıgül'ün TikTok paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.