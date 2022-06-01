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Mustafa Sarıgül'den sert eleştiri! Elindeki kola şişesini fırlattı: Kimse içemez...

01.06.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün TikTok videolarına bir yenisi daha eklendi. Sosyal medyada paylaşımlarıyla gündem olan Mustafa Sarıgül, TikTok hesabından yeni paylaştığı bir videoda kola fiyatları üzerinden hükümete yüklendi. İşte haberin detayları...

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül yeni TikTok videosuyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Sarıgül, TikTok hesabından paylaştığı videosunda kola fiyatlarını eleştirdi.

Sosyal medya platformu TikTok üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulunan Mustafa Sarıgül, elinde kola şişesiyle, artan fiyatlara sitem etti.

KOLA ŞİŞESİNİ FIRLATTI

Sarıgül, "Kola olmuş 13 lira. Biz iktidara gelsek senede yüzde 200-300 zam olmayacak." dedi. Videonun sonunda sinirlenen Sarıgül, elindeki kola şişesini fırlattı.

Mustafa Sarıgül'ün TikTok paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

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