Mustafa Sarıgül'den Veli Ağababa'ya gönderme: 'Bıyık altından gülüyorsunuz ama şunu unutmayın...'

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM Genel Kurulu'nda konuştu. Mustafa Sarıgül konuşmasında ofsaytın kaldırılması gerektiğini önerdi.

Öneri sırasında CHP'li Veli Ağbaba'nın da gülmesi üzerine "Ama şunu unutmayın ki, yıllarca alfabede "Ali yat, uyu, uyu, büyü." diye bizi uyuttular. Artık Erzincanlıların uyuma dönemi bitti" deyip yeniden kürsüye vurdu.

İşte Sarıgül'ün açıklamaları;

"Türk oyuncumuz oynamalı. Milli takımımızı çalıştıracak hocanın adının da bizden olması lazım. Ruhunun da bizden olması lazım. Hamza Hamzaoğlu, Ünal Karaman, Sergen Yalçın, Hikmet Karaman gibi hocalarımız varken biz gittik adı da bizden tadı da bizden olmayan bir hoca getirdik ve ortada başarı yok.

Milli Takımımızın en büyük başarısı Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş dönmeinde olmuştur. Hızlı futbol için mutlaka ofsaytın kaldırılması şarttır.

"ERZİNCANLILAR UYUMA DÖNEMİ BİTTİ"

Sayın Veli Ağababa bunu Fransız Arsène Wenger söylerken ofsayt kalksın problem yok. Ama Erzincalı Mustafa Sarıgül söylerken de bakıyorum bıyık altından gülüyorsunuz. Ama şunu unutmayın ki yıllarca alfabede "Ali yat uyu,uyu büyü" diye bizi uyuttular.Artık Erzincanlılar uyuma dönemi bitti."