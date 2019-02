CHP’den geçtiğimiz hafta istifa ederek DSP Şişli Belediye Başkan adayı olan Mustafa Sarıgül, DSP bayraklarıyla gövde gösterisi yaptı. Kurtuluş’ta seçim ofisi açan Sarıgül, burada yaptığı konuşmada, "Her kesimden, her siyasi görüşten yurttaşımızın oyunu alarak rekor bir oranla seçimi kazanacağız" dedi.

DSP Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül’ün Kurtuluş’taki seçim ofisi açılışı adeta mitinge dönüştü. DSP İstanbul İl Başkanı Çiğdem Mercan’ın da katıldığı açılışta binlerce kişilik kalabalığa konuşan Sarıgül, yıllar önce Bülent Ecevit tarafından Şişli’ye aday gösterildiği DSP’ye tekrar dönmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Daha önce iki dönem DSP’den belediye başkanlığı yaptığını belirten Sarıgül, "DSP benim siyaset ocağım. Biz rahmetli genel başkanımız Bülent Ecevit’in siyasi nezaketi ve siyasi zarafetinden geliyoruz" dedi.

Meydandaki sevgi selinin kendisini çok eskilere götürdüğünü kaydeden Sarıgül, “Bu tablo karşısında duygulanmamak mümkün değil. Rahmetli genel başkanımız Bülent Ecevit’in ilk adaylığımızda yurttaşlarıma söylediği, ’Sarıgül’ü size, Şişli’yi de Sarıgül’e emanet ediyorum’ sözü dün gibi gözümün önünde şu an. Rahat uyu sevgili genel başkanım, emanetine dün sahip çıktım, bugün sahip çıkıyorum, yarın da inşallah sahip çıkacağım” dedi.