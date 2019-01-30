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Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Dikkat çeken Bülent Ecevit paylaşımı

SEÇİM HABERLERİ  | 30.01.2019 12:02 | Son Güncelleme

31 Mart'taki yerel seçimlerde Şişli Belediye Başkan adaylığı için adı geçen Mustafa Sarıgül kısa süre önce CHP'den istifa etmişti. DSP Genel Başkanı ile görüşecek olan Sarıgül, Twitter'dan "Birlikte yolumuza devam edeceğiz" dedi

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde CHP'den aday gösterilmeyince partiden istifa eden Mustafa Sarıgül, DSP'ye geçiyor. Sarıgül'ün, seçimlere DSP'den girmesi bekleniyor. Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, DSP'ye katılmak için bugün, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüşecek.

'ECEVİT BANA EMANET ETMİŞTİ'

sarıgul ecevit

Görüşme öncesi Twitter'dan mesajını paylaşan Sarıgül, "Genel Başkanımız Bülent Ecevit o gün beni Şişlili yurttaşlarıma emanet etmişti, Şişli'yi de bana... Yıllardır yolumdan hiç dönmedim. Bu gün de Bülent Ecevit'in bize öğrettiği siyaset kültürünü sürdürerek Genel Başkan Önder Aksakal'la birlikte yolumuza devam edeceğiz" dedi.

dsp mustafa sarıgül

GÖRÜŞME BUGÜN

Sarıgül ile Aksakal'ın bugün DSP Genel Merkezi'nde bir araya gelmesi bekleniyor.

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