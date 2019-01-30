Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Dikkat çeken Bülent Ecevit paylaşımı

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde CHP'den aday gösterilmeyince partiden istifa eden Mustafa Sarıgül, DSP'ye geçiyor. Sarıgül'ün, seçimlere DSP'den girmesi bekleniyor. Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, DSP'ye katılmak için bugün, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüşecek.
'ECEVİT BANA EMANET ETMİŞTİ'
Görüşme öncesi Twitter'dan mesajını paylaşan Sarıgül, "Genel Başkanımız Bülent Ecevit o gün beni Şişlili yurttaşlarıma emanet etmişti, Şişli'yi de bana... Yıllardır yolumdan hiç dönmedim. Bu gün de Bülent Ecevit'in bize öğrettiği siyaset kültürünü sürdürerek Genel Başkan Önder Aksakal'la birlikte yolumuza devam edeceğiz" dedi.
GÖRÜŞME BUGÜN
Sarıgül ile Aksakal'ın bugün DSP Genel Merkezi'nde bir araya gelmesi bekleniyor.
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