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Mustafa Sarıgül duyurdu! Partinin ismi ve logosu belli oldu

17.12.2020 12:19 | Son Güncelleme:
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CHP'li Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü yeni partisinin ismi ve logosu belli oldu. Sarıgül, Türkiye Değişim Hareketi'ni aynı isimle partileştirirken parti logosu ise Anadolu ve Trakya’yı simgeleyen iki kalpten ve iki kıtayı birleştiren bir yıldızdan oluşuyor.

Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün kurucusu olduğu Türkiye Değişim Hareketi'nin siyasi parti tanıtımı İstanbul'da bir otelde düzenlenen toplantıda açıkladı. Toplantıda partinin ismi, kurumsal kimliği, logosu ve parti müziği kamuoyu ile paylaşıldı.

Sarıgül, Türkiye Değişim Hareketi'ni aynı isimle partileştirirken parti logosu ise Anadolu ve Trakya’yı simgeleyen iki kalpten ve iki kıtayı birleştiren bir yıldızdan oluşuyor.

Mustafa Sarıgül, toplantıda şöyle konuştu:

“Tüm çalışma arkadaşlarımızla, alçak gönüllü, öz güvenli, samimi, içten, şefkatli bir anlayışla yola çıkıyoruz. Yolumuz kardeşlik ve huzur yoludur. Milletimizin yüzünü güldürme yoludur. Birliğin, beraberliğin partisi biz olacağız! Barışın, emeğin, kardeşlerin, üretimin, varlığın bereketin, hukukun, partisi biz olacağız! Uzlaşmanın demokrasinin, kültürün, bilimin, çevrenin partisi biz olacağız! Ülkemizde sorunlara çare üreten parti biz olacağız.”

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Kaynak: İHA-DHA

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