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  4. Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir

Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir

17.07.2024 08:00
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CHP’li vekil Mustafa Sarıgül hakkında sosyal medyada dolaşıma sokulan video gündem yaratmıştı. Sarıgül söz konusu video hakkında açıklama yaparak söz konusu görüntülerin 'montaj, şantaj, tehdit içerikli' olduğunu belirtti.

Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir

Sosyal medyada CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül'e ait olduğu iddia edilen bir video paylaşıldı. Açıklama yapan Sarıgül, videonun montaj ve şantaj içerdiğini belirterek, "Bu çirkin iftiralar atıp tehdit eden alçaklarla yargıda hesaplaşacağız" dedi.

"İNCELEME RAPORLARINI KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ"

Sarıgül'ün açıklaması şöyle:

"Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Türkiye’nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız."Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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