Mustafa Sarıgül hakkında bomba kulis! Şişli adaylığı reddedildi ama...

Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler için hazırlıklara başlayan CHP'de Mustafa Sarıgül hakkında bu iddia gündemi sarstı. İnternethaber'de yer alan kulis bilgisine göre, yeniden Şişli Belediye Başkan adayı olmak isteyen Sarıgül'ün bu teklifi reddedildi. Sarıgül, Eyüpsultan Belediye Başkanı adayı gösterileceği öne sürüldü.

ŞİŞLİ'Yİ İSTEDİ AMA REDDEDİLDİ



2014 yılındaki yerel seçimlerde CHP'nin İstanbul büyükşehir Belediye Başkan adayı olan ve seçimi kaybeden eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, son dönemde yeniden Şişli Belediye Başkanı adaylığı istediğini seslendirmeye başlamıştı. Ancak Sarıgül'e Genel Merkez'den Şişli için vize çıkmadı.

NEDEN EYÜPSULTAN?



CHP yönetimi, Mustafa Sarıgül'e Şişli yerine Eyüpsultan ilçe belediye başkan adaylığını teklif ettiği öğrenildi. CHP kulislerinde konuşulanlara göre, Sarıgül de bu teklife şimdilik sıcak bakıyor. Sarıgül'ün Eyüp için düşünülmesinde ilçedeki sol tandanslı mahallelerdeki nüfus yoğunluğu ve muhafazakar seçmenin de Sarıgül'e sıcak bakabilecek olmasının etkili olduğu ifade ediliyor.

HAYRİ İNÖNÜ YENİDEN ŞİŞLİ'DEN ADAY OLABİLİR



CHP'nin Şişli Belediye Başkan adayının halen Şişli Belediye Başkanlığı görevini yürüten Hayri İnönü olacağı öğrenildi. Mustafa Sarıgül'ün kanlı bıçaklı olduğu Hayri İnönü'nün yeniden aday gösterilmemesi için de kulis yaptığı belirtiliyor.



