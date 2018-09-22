HABER

Mustafa Sarıgül: İnşallah yüzde 70’i yakalayacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.09.2018 13:53 | Son Güncelleme

Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, vatandaşlarla bir araya gelerek seçim çalışmalarını anlattı. Sarıgül, Şişli’de yüzde 70 oyu yakalayacaklarını dile getirdi.

Mustafa Sarıgül: İnşallah yüzde 70’i yakalayacağız

Yaklaşan yerel seçimlerde yeniden Şişli Belediye Başkanlığına adaylığını açıklayan Mustafa Sarıgül, ilk mitingini Mecidiyeköy Gülbağ Mahallesi'nde yaptı. Yüzlerce kişiye hitap eden Sarıgül, büyükşehir belediye seçimleri için CHP'ye destek mesajı vererek, "Sadece Şişli için çalışmakla kalmayacağız, aynı zamanda partimin büyükşehir adayı kim olursa el ele kapı kapı dolaşacağım" dedi.

Şişli'ye yeni ve ses getirecek projeler ile döneceğini söyleyen Sarıgül, “İlk günkü kadar heyecanlıyım. Çünkü Şişli benim kalbim, Şişli benim yürüdüğüm yol. Geniş bir ekiple Şişli için yeni projeler hazırlıyoruz, yurttaşlarımızla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Yeni Şişli Türkiye'nin en önemli merkezlerinden birisi olacak, yerel yönetimlerde örnek model olacak. Daha önce olduğu gibi önümüzdeki dönem yapacağımız her projede yurttaşlarımızın yüzde yüzünün onayını alacağız. Şişli Londra ve Paris ile yarışan bir kent haline gelecek. Esnafımızın, kadınlarımızın, gençlerimizin yüzünü güldürecek projelerle dönüyoruz" diye konuştu.

"İSTANBUL ADAYIMIZLA BERABER KAPI KAPI, EV EV DOLAŞACAĞIZ"

İBB Başkan adayı için çalışacaklarını belirten Sarıgül, “Önümüzdeki günlerde sadece ve sadece Şişli için değil; İstanbul adayımız belli olduktan sonra adayımızla birlikte İstanbul’u yüzde 3 oy gibi çok az bir oyla kaybettik. Adaylık geç açıklandığı için kaybettik. Şunu bilmenizi istiyorum. İstanbul adayımızla beraber kapı kapı, ev ev dolaşacağız” diye konuştu.

"İNŞALLAH YÜZDE 70'İ YAKALAYACAĞIZ"

Şişli'nin 5 yıl öncesinde kadar Türikye'nin en bilinen marka ilçesi olduğunu vurgulayan Sarıgül, "Yine aynı şekilde en bilinen en marka ilçesi olacak. Şişli’de yaşamanın onuru ve gururunu sizlere sonuna kadar yaşatacağım. Dileğim şu; bu güzel hizmetlerin bu mutluluğun olmasını istiyorsak, geçmişte yüzde 68’i yakalamıştık, şimdi inşallah yüzde 70’i yakalayacağız. Her zaman sizlerle birlikte müthiş bir şey yapacağız. Çok yakında adaylık açıklandıktan sonra Şişli ile ilgili öylesine yeni projelerimiz var ki Türkiye’nin her noktası buradan örnek alacak” ifadelerini kullandı.

İlçede işsiz genç bırakmayacaklarını söyleyen Mustafa Sarıgül , “Bir şeyi ifade etmek istiyorum ki; yüzde 3 ile kaybettiğimiz İstanbul adayı belli olunca canla, başla, azimle kapı kapı, ev ev İstanbul adayımıza destek vermeye devam edeceğiz. Şişli’de 6 ay içerisinde hiçbir genç asla ve asla işsiz kalmayacak. İşsizliğin ne demek olduğunu biliyorum. Geçmişte 27 bin 100 kişiyi işe yerleştirdim. Bu sefer inşallah daha fazlasını yapacağız” açıklamalarında bulundu.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Devlet Bahçeli: İdlib'de yaşayan sivil halk rahat bir nefes almıştırDevlet Bahçeli: İdlib'de yaşayan sivil halk rahat bir nefes almıştır
Bahçeli uyardı: Suriye'de süreç kriz için kaynama noktasına ulaştıBahçeli uyardı: Suriye'de süreç kriz için kaynama noktasına ulaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şişli Belediyesi Mustafa Sarıgül CHP yerel seçim

En Çok Okunan Haberler

Kayıp Sedanur'un cesedi bulundu!

Kayıp Sedanur'un cesedi bulundu!

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Taksim Meydanı'nda fuhuş operasyonu

Taksim Meydanı'nda fuhuş operasyonu

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İlginizi Çekebilir

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Muharrem İnce'den Erdoğan'ın 'Bizde kriz yok' sözlerine çok sert tepki

Muharrem İnce'den Erdoğan'ın 'Bizde kriz yok' sözlerine çok sert tepki

İYİ Parti ve CHP'de ittifak bombası! İşte Ankara için konuşulan ortak aday

İYİ Parti ve CHP'de ittifak bombası! İşte Ankara için konuşulan ortak aday

Abdüllatif Şener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili çarpıcı iddia

Abdüllatif Şener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili çarpıcı iddia

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük sürpriz! Alana böyle geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük sürpriz! Alana böyle geldi

Bahçeli uyardı: Suriye'de süreç kriz için kaynama noktasına ulaştı

Bahçeli uyardı: Suriye'de süreç kriz için kaynama noktasına ulaştı

MHP'li milletvekili Cemal Enginyurt: AK Parti'yi sandığa gömelim

MHP'li milletvekili Cemal Enginyurt: AK Parti'yi sandığa gömelim

HDP'li Leyla Güven için tahliye başvurusu!

HDP'li Leyla Güven için tahliye başvurusu!

İbrahim Kalın'dan çok önemli operasyon açıklaması: Her an, her şey olabilir

İbrahim Kalın'dan çok önemli operasyon açıklaması: Her an, her şey olabilir

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın: Bahçeli'nin sözleri memnuniyet verici

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın: Bahçeli'nin sözleri memnuniyet verici

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.