Mustafa Sarıgül: İnşallah yüzde 70’i yakalayacağız

Yaklaşan yerel seçimlerde yeniden Şişli Belediye Başkanlığına adaylığını açıklayan Mustafa Sarıgül, ilk mitingini Mecidiyeköy Gülbağ Mahallesi'nde yaptı. Yüzlerce kişiye hitap eden Sarıgül, büyükşehir belediye seçimleri için CHP'ye destek mesajı vererek, "Sadece Şişli için çalışmakla kalmayacağız, aynı zamanda partimin büyükşehir adayı kim olursa el ele kapı kapı dolaşacağım" dedi.

Şişli'ye yeni ve ses getirecek projeler ile döneceğini söyleyen Sarıgül, “İlk günkü kadar heyecanlıyım. Çünkü Şişli benim kalbim, Şişli benim yürüdüğüm yol. Geniş bir ekiple Şişli için yeni projeler hazırlıyoruz, yurttaşlarımızla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Yeni Şişli Türkiye'nin en önemli merkezlerinden birisi olacak, yerel yönetimlerde örnek model olacak. Daha önce olduğu gibi önümüzdeki dönem yapacağımız her projede yurttaşlarımızın yüzde yüzünün onayını alacağız. Şişli Londra ve Paris ile yarışan bir kent haline gelecek. Esnafımızın, kadınlarımızın, gençlerimizin yüzünü güldürecek projelerle dönüyoruz" diye konuştu.