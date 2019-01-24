Mustafa Sarıgül istifa etti! CHP hareketlendi

CHP ile İYİ Parti arasındaki işbirliği görüşmelerine dair yeni kulis bilgileri ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hafta başında bir araya gelmesinin ardından önceki gün iki partinin kamuoyuna duyuracağı işbirliği protokolünün hazırlığına yönelik başlayan görüşmelerin dün de devam ettiği öğrenildi. CHP kaynakları Etimesgut dışında "birkaç pürüz" yaşandığı bu sorunların aşılamayacak sorunlar olmadığını belirtiyor.

ŞİLE, EYÜP, BEYKOZ VE ÇEKMEKÖY İYİ PARTİ'YE

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, CHP kaynakları, Ordu Büyükşehir için her iki partinin de kendi adayıyla yarışacağı, Gaziantep'te İYİ Parti'nin adayının destekleneceği ve Celal Doğan'ın isminin gündemde olmadığını bildiriyor. İzmir'de İYİ Parti'ye bırakılan ilçeler arasında Tire ve Kiraz'ın olduğu belirtilirken; İstanbul'da ise Şile, Eyüp, Beykoz ve Çekmeköy'ün İYİ Parti'ye bırakılabileceği ifade ediliyor.

ŞİŞLİ'YE GÜÇLÜ ADAY

Öte yandan eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün CHP'yi eleştirerek partiden istifa etmesi genel merkezde sessiz karşılandı. CHP'de; Sarıgül'ün başka bir partiden yerel seçimlerde yarışa girmesi durumunda Şişli'de güçlü bir aday çıkarılması gerektiği dile getiriliyor.

