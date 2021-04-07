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Mustafa Sarıgül, kadınları uyardı, sosyal medyada gündem oldu

07.04.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tiktok videolarıyla bir çok kez sosyal medyada gündem olan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün Tiktok'ta kadınlarla birlikte yürüdüğü ve "Güçlü kadınlar, güçlü Türkiye" mesajı verdiği videonun kamera arkası sosyal medyada paylaşıldı.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün bu kez de kadınlara destek için çektiği video sosyal medyada gündem oldu.

UYARDIĞI ANLAR VİDEOYA YANSIDI

"Güçlü kadınlar güçlü Türkiye için yürüyoruz" diyen Sarıgül'ün çekim öncesinde kadınlara yaptığı "Yavaşça yürüyoruz" uyarısı dikkat çekti.

Videoda Sarıgül, kadınları yavaş yürümeleri konusunda uyardıktan sonra, “Güçlü kadınlar güçlü Türkiye için yürüyoruz. Türkiye’nin kurtuluşu cesaretli ve güçlü kadınların emin adımlarıyla olacak” ifadelerine yer verdi.

TARIM İŞÇİSİ KADINLARLA KONUŞMASI DA ÇOK KONUŞULDU

Sarıgül’ün tarım işcisi kadınlara yaptığı konuşmalar da sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.


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