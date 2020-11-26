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Mustafa Sarıgül: Önümüzdeki günlerde partimizin ismini açıklayacağız

26.11.2020 16:11 | Son Güncelleme:
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Mustafa Sarıgül: Önümüzdeki günlerde partimizin ismini açıklayacağız

Türkiye Değişim Hareketi lideri Mustafa Sarıgül, 40'ın üzerinde ilde teşkilatlanıp, 25 ilde de görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Önümüzdeki günlerde partimizin ismini, kuruluş tahinini, il başkanlarımızla yapacağımız toplantıyla açıklayacağız" dedi.

İlk toplantısını Ankara'da gerçekleştiren Türkiye Değişim Hareketi, bugün de Kahramanmaraş'ta Genişletilmiş Güneydoğu ve Doğu Anadolu Toplantısı'nı yaptı. Bir otelde gerçekleşen toplantıya konuşan Mustafa Sarıgül, kuracakları partinin 83 milyonun partisi olacağını söyledi. Ankara'ya parti kurmak için değil, iktidarı almak için gideceklerini ifade eden Sarıgül, "Türkiye Değişim Hareketi iktidarında fikri, düşüncesi, kanaati olan bütün vatandaşımızla, 83 milyonumuzla birlikte olacağız. Biz, 83 milyon yurttaşımızın fikrine ve düşüncesine saygı göstereceğiz" dedi.

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Sarıgül, 40'ın üzerinde ilde teşkilatlarının hazır olduğunu ve kendilerine yoğun ilgi gösterildiğini ifade ederek, "Önümüzdeki günlerde partimizin ismini, kuruluş tahinini, il başkanlarımızla yapacağımız toplantıyla açıklayacağız. Çünkü Türkiye Değişim Hareketi'nde ben belki önde gözüküyorum ama binlerce arkadaşım önde. Türkiye Değişim Hareketi'nde genel başkanın kararı yok, milletimizin kararı var, genel başkan da milletimizin kararına uymakla mükelleftir. Türkiye Değişim Hareketi kişi partisi değil, milletimizin partisi olacak" diye konuştu.

DHA

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