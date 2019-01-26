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Mustafa Sarıgül Şişli'de DSP'den mi aday olacak? Açıklama geldi

SEÇİM HABERLERİ  | 26.01.2019 16:13 | Son Güncelleme

CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül'ün Şişli'de DSP'den aday olacağı iddiaları gündem yarattı. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Sarıgül'le ilgili yaptığı açıklamada "Şişli halkı Sayın Sarıgül'ün DSP çatısı altında ak güvercinli mavi bayrağı altında seçimlere katılıp destek verme yönünde açıklaması olursa ya da bir görüşü olursa bizde DSP olarak kendilerinin bize başvurmasında herhangi bir sakınca görmeyiz" dedi.

DSP CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül'e kapılarını açtı. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Mustafa Sarıgül'ün CHP'den istifası ve DSP'den aday olacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Sarıgül'ün siyasi anlamda nasıl bir karar vereceği konusu bizim öncelikle ilgi alanımızda değil. Kendileri bildiğimiz kadarıyla DSP'nin 1999 yılında Şişli Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Bülent Ecevit'le de siyaset yapmıştı. Son dönemde CHP'den belediye başkan aday adaylığı müracaatı olduğunu kamuoyunun bildiği kadar biz de takip ediyoruz. Geldiğimiz noktada anlaşılan o ki CHP'nin yerel seçimler süresinde adaylık açıklamalarını oldukça uzattığı konusunda ciddi eleştiriler var. Bunu televizyon programlarında bazı yorumcuların görüşlerinden de anlıyoruz. Bu gerekçeyle partisinden istifa etmiş ve Şişli halkının önerileri doğrultusunda bir karar vereceği konusunda açıklaması vardı" ifadelerini kullandı.

"SAKINCA GÖRMEYİZ"

2009 yılında da Sarıgül'ün DSP'nin belediye başkanı olarak seçildiğini hatırlatan Aksakal, şunları kaydetti:

"Kendisi DSP'nin genel kültürüne, Ecevit'in ilkelerine yönelik yaklaşımlara yabancı değil. Partimizin de içinde görev yapmış ve yetişmiş bir arkadaşımız. Şişli halkı Sayın Sarıgül'ün DSP çatısı altında ak güvercinli mavi bayrağı altında seçimlere katılıp destek verme yönünde açıklaması olursa ya da bir görüşü olursa bizde DSP olarak kendilerinin bize başvurmasında herhangi bir sakınca görmeyiz. Bunu da yetkili kurullarımızda gerek Merkez Yönetim Kurulumuzda, Başkanlık Divanımızda gerekse Parti Meclisimizde ciddi şekilde değerlendiririz." (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
DSP Şişli Mustafa Sarıgül Önder Aksakal

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