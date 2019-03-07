Mustafa Sarıgül, Şişlili kadınlarla Ebru Yaşar konserinde buluştu

Şişlili kadınlar, DSP Şişli Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül ev sahipliğinde düzenlenen Ebru Yaşar konserinde bir araya geldi. Konser öncesi kadınlara seslenen Mustafa Sarıgül, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde kadınlardan destek istedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Şişlili kadınlar Ebru Yaşar konserinde bir araya geldi. Şişli’de bir otelde DSP Şişli Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül ev sahipliğinde düzenlenen konsere DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, DSP İstanbul İl Başkanı Çiğdem Mercan ve çok sayıda kadın katıldı.

“Siz o rekoru bana kırdırın gerisini bana bırakın”

DSP Şişli Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül, konser öncesi salonu tamamen dolduran kadınlara seslendi. Konuşmasının bir bölümünde annesini de anan Sarıgül, 31 Mart seçimleri için Şişlili kadınlardan destek isteyerek, “Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı kazanan kadınlarımız. Kadınlarımız olmasaydı bu savaşı kazanmamız mümkün olmazdı. Ben bugün burada konuşuyorsam, benim anneciğim keşke hayatta olsaydı da benim şu güzel günlerimi görseydi. 13 günün sonunda Allah’ım kısmet ederse bu zafer Şişli’de benim zaferim değil kadınlarımızın zaferi olacak. Benim sizden ricam, bugüne kadar hiç ulaşmadığınız, hiç görüşmediğiniz bir tek arkadaşımızı ikna edin. Çünkü 31 Mart akşamı Allah izin verirse, yurttaşlarım takdir ederse, kadınlarımız biraz daha omuz verirse, siz o rekoru bana kırdırın gerisini bana bırakın” dedi.

Mustafa Sarıgül konuşma aralarında da Şişli için hazırladığı projelerden 10 tanesinin video gösterimini yaptı.

Konuşmaların ardından sanatçı Ebru Yaşar sahne aldı. Sevilen parçalarını seslendiren Ebru Yaşar, salonu tıklım tıklım dolduran kadınlara keyifli anlar yaşattı.

