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Mustafa Sarıgül sonrası yeni kasetler hazırlanmış! Çok konuşulacak iddia: Fatih Altaylı, Deniz Baykal gerçeğini ilk kez duyurdu

25.07.2024 10:30
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Abdülkadir Selvi, dünkü yazısında ilginç ifadeler kullanmış ve siyasetteki kasetlerin devam edeceğini iddia etmişti. Selvi, 'CHP genel başkanlığı ve cumhurbaşkanlığı adaylığına giden süreçte yeni kasetler konuşuluyor.' dedi. Gazeteci Fatih Altaylı, bu sözler sonrası Selvi'ye sert sözlerle yüklendi.

Mustafa Sarıgül sonrası yeni kasetler hazırlanmış! Çok konuşulacak iddia: Fatih Altaylı, Deniz Baykal gerçeğini ilk kez duyurdu

CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki kaset iddiaları hakkında uzun açıklamalar yapmış ve videodaki kişinin asla kendisi olmadığını bunun montaj sonucu elde edilmiş görüntüler olduğunu belirtmişti. Gazeteci Abdülkadir Selvi, siyasette yeni kasetlerin de olduğunu belirtti.

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DENİZ BAYKAL'A KURULAN KASET KUMPASINDAKİ DETAYI İLK KEZ AÇIKLADI!

Bugün Youtube kanalında kaset konusuna değinen Fatih Altaylı, Abdülkadir Selvi'nin 'kaset' göndermesine yanıt verirken, Deniz Baykal'a kurulan kaset kumpasının detaylarını da anlattı!

Fatih Altaylı, bu konuyla ilgili 'Deniz Baykal'ın kaset meselesine dönelim. O kaset Deniz Baykal'ı koltuğundan etmişti. Bu kaseti ilk yayınlayan Akit TV'ydi. O esnada yayındaydım, bunu lanetlemiştim.' ifadelerini kullandı.

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FATİH ALTAYLI'DAN ÇOK KONUŞULACAK YORUM: BELLİ Kİ YENİ KASETLER HAZIRLANMIŞ!

'Belli ki Abdülkadir Selvi talimatı almış, ben bunu da görebiliyorum. Bu yazıyı okuyunca aklıma geliyor ki demek ki kasetler hazır, kasetler hazırlanmış!

Abdülkadir Selvi, bir şeyler yapıyor ama halkı da küçümsüyor, toplumun geri kalanının kendi zeka seviyesinde olduğunu düşünüyor muhtemelen.'

MUSTAFA SARIGÜL OLAYI NEDİR?

Eski Şişli Belediye Başkanı, son genel seçimde Erzincan'dan milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül olduğu iddia edilen bir video dolaşıma sokulmuştu. Bu videoda bir kişi, başka bir erkekle cinsel ilişkiye giriyordu. Mustafa Sarıgül, sosyal medyada dolaşıma sokulan bu videolardan sonra açıklama yapmış ve asla böyle bir şeyin mümkün olmayacağını söz konusu videonun montajla hazırlandığını, kendisinin hedef alındığını duyurmuştu.

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Fatih Altaylı Abdulkadir Selvi Deniz Baykal Mustafa Sarıgül
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