Mustafa Sarıgül tarih verip açıkladı: Hiçbir partinin yapamadığını yapacağız

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bir dizi temaslarda bulunmak için Malatya'ya geldi. Kentteki bir restoranda partisinin Malatya İl Teşkilatı ile bir araya gelen Mustafa Sarıgül, TDP'nin vicdan, merhamet ve adalet diyen, ötekisi olmayan bir anlayış ile bütün Türkiye'yi kucaklamak isteyen, Atatürk milliyetçiliğini savunan, cumhuriyetin değerlerini geliştirerek koruyan, inançlara saygılı, laikliğin yanında olan, üretimi destekleyen, alın teri ve emeğin hakkını veren, evrensel hukuk kurallarına bağlı, Türkiye Cumhuriyeti'nin en demokratik kitle partisi olduğunu söyledi.

"TDP BÜTÜN SİYASİ PARTİLERLE GÖRÜŞMELERİNE DEVAM EDECEK"

Bu nedenle Türkiye'de siyasetin dilini değiştirmek istediklerini kaydeden Sarıgül, "Siyasetin yapılış şeklini değiştirmek istiyoruz. Bu mübarek Kurban Bayramı'nda bile bakıyorum farklı siyasi partiler gruplaşmışlar, biri o partililerle bayramlaşıyor, birisi bu partililerle bayramlaşıyor. Bunu ben asla ve asla doğru görmem, biz Türkiye Değişim Partisi olarak milli günlerde, manevi günlerde el ele ve kol kola ve omuz omuza olmak durumundayız. Türkiye Değişim Partisi hudut ve bayrak birliği diyen, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü savunan, demokrasi içerisinde bütün siyasi partilerle her zaman görüşmelerine devam edecektir" diye konuştu.

'TARIMDA ALIM GARANTİSİNİ GETİRECEĞİZ'

Partisinin tarım ve hayvancılığa önem vereceğini belirten Sarıgül, şunları söyledi:

"Mutlaka tarımda alım garantisini getireceğiz. Görüyorum ki bazı siyasi partiler Türkiye Değişim Partimizin görüşlerini ve düşüncelerini taklit etmeye başladılar. Taklit etmeye başlayınca benim de aklıma rahmetli Erbakan Hoca geldi. Sayın Erbakan Hocamız bazen derdi ki; 'Sizi gidiler sizi.' Şimdi ben de onlara diyorum ki bugüne kadar tarımı konuşmadınız, bugüne kadar tarımdan bahsetmediniz, ama şimdi tarımdan bahsediyorsunuz. 14 sene 15 sene ülkeyi yönettiğiniz anda o günlerde göreviniz vardı tarımdan bahsetmediniz ama parti başkanı olduğunuz zaman tarımdan bahsediyorsunuz, bu size hiç yakışmıyor, hiç de inandırıcı gelmiyor."

"HİÇBİR PARTİNİNİN YAPAMADIĞINI YAPACAĞIZ"

Sarıgül, Malatya'daki programının ardından geldiği Elazığ'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Temaslarına partililerle bir araya gelerek başlayan Sarıgül, ardından esnafı ziyaret etti. Ziyaretinde gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Sarıgül, TDP Büyük Olağan Kongresi'ni Eylül ayında yapacaklarını aktardı.

Deneyimli kadrolarla yola çıktıklarını söyleyen Sarıgül, "En büyük arzumuz, inşallah ülkemizi barışa barışa büyüteceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük ekonomisinin, barış ekonomisi olması lazım. Türkiye Değişim Partisi olarak bilgili, becerikli, yetenekli, deneyimli kadrolarla birlikte yola çıkıyoruz. İlçe ve il kongrelerimiz süratle yapılıyor. Allah'ım izin verdi, inşallah yurttaşlarımız da takdir edecekler. Ağustos sonu, Eylül'ün başında büyük kurultayımızı Ankara'da yapacağız. Bugüne kadar hiçbir siyasi partinin tasarlayıp düşünüp de yapmaya cesaret edemedikleri, Türkiye'nin en demokratik kongresini inşallah biz yapacağız. Büyük kurultayda 'gün batmayacak' projemizi açıklayacağız. 'Gün batmayacak' projemizle birlikte inanıyorum ki sadece Türkiye'de değil, demokratik dünyadaki bütün siyasi partiler projemizi inşallah örnek alacaklar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

