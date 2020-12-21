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Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi'nin Genel Başkanı seçildi

21.12.2020 16:14 | Son Güncelleme:
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Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi'nin Genel Başkanı seçildi

Ankara'da Türkiye Değişim Partisi'nin Genel Merkezi düzenlenen törenle açılırken Genel Başkanlığa Mustafa Sarıgül seçildi.

Türkiye Değişim Partisi'nin Genel Merkez binasının açılışı için tören düzenlendi. Çankaya Beysukent'te bulunan parti genel merkezinin açılışına, Mustafa Sarıgül ile partililer katıldı. Açılışın ardından yapılan oylamada Mustafa Sarıgül, 50 kişiden oluşan kurucular kurulu tarafından genel başkan olarak seçildi.

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Açılışın ardından Sarıgül ve beraberindekiler, Anıtkabir'e geçti. Aslanlı yoldan yürüyerek, Atatürk mozolesine çelenk bırakan Sarıgül ve partililer, İstiklal Marşı okuyarak, saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Sarıgül, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

‘Türkiye Değişim Partisi, Atatürk ilkelerini savunan, cumhuriyetin değerlerini geliştirerek koruyan, evrensel hukuk kurallarına uyan, inançlara saygılı, laikliği yaşatan, üretimi destekleyen, hudut ve bayrak birliği diyen, demokratik kitle partisidir. Atam, kurmuş olduğunuz cumhuriyeti ve bize bıraktığınız demokrasiyi evlatlarınız olarak sonuna kadar koruyacağız. Atam, mekanın cennet olsun, evlatların bugün göreve başlıyor.’

Kaynak: DHA


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