Mustafa Sarıgül: Türkiye ile ittifak yapacağız, cumhurbaşkanı adayımızı çıkaracağız

Türkiye'de yeni bir siyasi anlayışı hakim kılmak istediklerini ve en demokratik teşkilat modelini kurduklarını savunan Sarıgül, "delege ağalığına son vereceklerini" ve genel başkan dahil parti yönetiminin parti üyeleri tarafından seçileceğini söyledi:

Hiçbir partinin yedeği, hizbi, takipçisi, gölgesi olmadıklarını belirten Mustafa Sarıgül, "Biz solun ya da sağın bekçisi değiliz. Biz hiçbir ideolojinin, hiçbir ayrımcılığın sözcüsü ya da odağı değiliz. Biz bölmeye değil, birleştirmeye geliyoruz" dedi.

"Siyaseti delege ağalarının, kongre kurtlarının, hizip odaklarının hegemonyasından kurtarıyoruz. Partimizin genel başkanı, partimize üye olan tüm yurttaşların oyuyla seçilecek. Artık delegeler yok, tüm üyeler var. Partiyi iki dönemde iktidara taşıyamayan genel başkan görevi yeni bir isme bırakacak."

Mustafa Sarıgül, Siyasi Partiler Yasası'nda delege sisteminin yasal yükümlülük olduğu anımsatılarak, üyelerin nasıl genel başkanı seçeceğine ilişkin sorulması üzerine ise "Şu anda biz yasal olarak bunu yapamayız. Ama bunun yapılması için bütün partilerle konuşacağız" dedi.

Sarıgül, sistem olarak "eğilim yoklaması"nı uygulayacaklarını ve yüzde 51 oy koşulu aranacağını, aksi taktirde ikinci turda en çok oyu alan kişinin genel başkan seçilmiş olacağını ifade etti.

"Türkiye milletvekilliği" sistemini önemsediklerini belirten Mustafa Sarıgül, 150 milletvekilliğinin Türkiye milletvekilliği kontenjanı olarak ayrılmasını istedi.

Sarıgül, kendilerini sağa mı, sola mı yakın hissettiklerine ilişkin bir soru üzerine de, "Ben Demirelvari bir cevap vereyim; gardaşım biz sağdan da soldan da yorulduk, sağ elimizle sol elimizi bismillah diye birleştiririyoruz. Partimize gelen vicdanlı hayırsevere, toprağaına bağlı herkese kapımız açık" yanıtını verdi.