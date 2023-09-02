Mustafa Sarıgül'ün gömleği sosyal medyada gündem oldu! 'Hipnotize olduk' ve 'Başkanım gömlek link atar mısınız' yorumları...

Mustafa Sarıgül sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sürekli gündem olmaya devam ediyor. Son videosunda Sarıgül'ün giydiği gömlek olay oldu.

"DOMATES, BİBER, ETLE DE BARIŞMAMIZ LAZIM"

Sarıgül paylaştığı videoda, 1 Eylül Dünya Barış Günü'ne dikkat çekerek barışmamız gereken bir şey daha var dedi.

Sarıgül domates biber ve tavuk etinin bulunduğu bir tabağın üstündeki örtüyü açtı ve "Bizim acilen domatesle, biberle, etle de barışmamız lazım" dedi.

GİYDİĞİ GÖMLEĞE YORUM YAĞMURU!

Mustafa Sarıgül'ün giymiş olduğu gömleğe sosyal medya kullanıcıları:

-Başkanım gömlek link atar mısınız?

-Gömleği kim giydirdi başkanım, video izlerken başım döndü, Erzincan'da boyutlar arası yolculukta mısın?

-Hipnotize oldum

-Başkanım gözümüz kör oldu o nasıl gömlek

yorumlarında bulundu.

