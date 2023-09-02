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  4. Mustafa Sarıgül'ün gömleği sosyal medyada gündem oldu! 'Hipnotize olduk' ve 'Başkanım gömlek link atar mısınız' yorumları...

Mustafa Sarıgül'ün gömleği sosyal medyada gündem oldu! 'Hipnotize olduk' ve 'Başkanım gömlek link atar mısınız' yorumları...

02.09.2023 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül, son dönemde sosyal medyadan paylaştığı videolarla gündemden düşmüyor. Sarıgül'ün son videosunda giydiği gömleğe sosyal medyadaki kullanıcılar tarafından çok sayıda yorum yapıldı.

Mustafa Sarıgül sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sürekli gündem olmaya devam ediyor. Son videosunda Sarıgül'ün giydiği gömlek olay oldu.

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"DOMATES, BİBER, ETLE DE BARIŞMAMIZ LAZIM"

Sarıgül paylaştığı videoda, 1 Eylül Dünya Barış Günü'ne dikkat çekerek barışmamız gereken bir şey daha var dedi.

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Sarıgül domates biber ve tavuk etinin bulunduğu bir tabağın üstündeki örtüyü açtı ve "Bizim acilen domatesle, biberle, etle de barışmamız lazım" dedi.

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GİYDİĞİ GÖMLEĞE YORUM YAĞMURU!

Mustafa Sarıgül'ün giymiş olduğu gömleğe sosyal medya kullanıcıları:

-Başkanım gömlek link atar mısınız?

-Gömleği kim giydirdi başkanım, video izlerken başım döndü, Erzincan'da boyutlar arası yolculukta mısın?

-Hipnotize oldum

-Başkanım gözümüz kör oldu o nasıl gömlek

yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan Mustafa Sarıgül CHP gömlek

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