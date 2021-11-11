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Mustafa Sarıgül'ün hedefinde bu kez ABD Başkanı var

11.11.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Bir muhalefet partisi Amerika Birleşik Devletleri'nden destek aldı" iddiasıyla ilgili olarak "ABD Başkanı bilmelidir ki Türkiye'nin demokrasisine kendileri değil hiç kimse müdahale edemez" diye konuştu.

Mustafa Sarıgül'ün hedefinde bu kez ABD Başkanı var

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi. Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret eden Sarıgül, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Sarıgül, "Bir muhalefet partisi Amerika Birleşik Devletleri'nden destek aldı" iddiasına yönelik soruya yanıt verdi. Türkiye'nin demokrasisine kimsenin müdahale etme hakkının olmadığını söyleyen Sarıgül şunları ifade etti:

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''Türkiye Değişim Partisi'nin ana fikri tam bağımsız Türkiye'dir. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokrasisine kimsenin müdahale etmesine asla izin vermeyiz. ABD Başkanı bir konuşmasında Türkiye'deki muhalefet partilerine destek vermek gerektiğini söyledi. İfadesi aynen böyleydi. Bizim partimizden başka bu konunun üzerine giden olmadı. Bu konunun üzerine yoğun bir şekilde gittim ve gitmeye devam ediyorum. ABD Başkanı bilmelidir ki Türkiye'nin demokrasisine kendileri değil hiç kimse müdahale edemez. Bizler bu kadar emek harcarken yarın iktidara geldiğimizde ABD destekledi gibi bir şaibeyi biz parti olarak kaldıramayız. Her yerde bunu söylüyoruz; ne Amerika Birleşik Devletleri ne Avrupa Birliği Türkiye'nin demokrasisine müdahale edemez. Seçimle gelen iktidar seçimle de gider. Demokrasi bu nedenle vardır. Herkes bilsin ki Türkiye demokrasisine kimse diş geçiremez. Diğer muhalefet partileri Amerika'dan neden korkuyorlar, neden bu konuda başkaldırmıyorlar? Biz Amerika'dan da Avrupa Birliği'nden de korkmayız."

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Kaynak: DHA

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Mustafa Sarıgül
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