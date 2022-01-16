Mustafa Sarıgül'ün Nusret anısı sosyal medyada gündem oldu! "Bir çocuk bana geldi..."

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yayınladığı bir video ile bir kez daha sosyal medyanın radarına girdi. Mustafa Sarıgül, bu kez yayınlanan videoda dünyaca ünlü bir isim haline gelen Nusret Gökçe ile olan anısını anlattı.

Yayınlanan görüntülerde Sarıgül, Nusret'in kendisini ziyarete geldiğini ve kasap dükkanına davet ettiğini öne sürdü.

Sarıgül, söz konusu videoda şu ifadeleri kullandı:

"BANA YARDIMCI OL BAŞKANIM"

"Bir çocuk bana geldi, belediyeye. Dedi ki, başkanım ben senin hemşehrinim geldim. 'Sen nerelisin' 'Erzurumluyum? Bana yardımcı ol başkanım' dedi. Dedim ki, 'Sen ne istiyorsun, ne yapayım', Dedi ki 'Başkanım dedi benim dedi bir kasap dükkanım var dedi. Orada dört tane masam var. Benim senden tek istediğim gel orada bir yemek ye. Ben iyi bir ustayım, kasap ustasıyım.' dedi. Allah Allah...

"BU ADAM KİM BİLİYOR MUSUNUZ?"

Ondan sonra dedim ki: Yarın geleceğim. 'Başkanım, yarın olmaz, hemşehrim. Ben senin hemşehrinim. Bak dedi sana gelmişim. Bugün gel başkanım, yarın gelmezsin. 'Peki laf bu laf, bu hemşehriyi kırmayalım' dedim gidelim. Ondan sonra gittim yemeği yedim, gazetecileri oraya çağırdım. Ondan sonra aldım buraya Ferit Şahenk'i götürdüm. Bir sürü adamları götürdüm. Ondan sonra bu adam marka oldu. Bu adam kim biliyor musunuz? Nusret işte. Nusret...Nusret. Şu anda 60 milyon takipçisi var. Dünyada en çok tanınan Türk."

Mustafa Sarıgül'ün Nusret anısı sosyal medyada gündem oldu.

