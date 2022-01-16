HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mustafa Sarıgül'ün Nusret anısı sosyal medyada gündem oldu! "Bir çocuk bana geldi..."

Mustafa Sarıgül'ün Nusret anısı sosyal medyada gündem oldu! "Bir çocuk bana geldi..."

16.01.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün Nusret anısı sosyal medyanın gündemine girdi. Mustafa Sarıgül, paylaşılan bir videoda, ünlü şef ve işletmeci Nusret Gökçe ile nasıl tanıştığını ve "Nusret"in kendisi sayesinde nasıl tanınmış bir hale geldiğini anlattı.

Mustafa Sarıgül'ün Nusret anısı sosyal medyada gündem oldu! "Bir çocuk bana geldi..."

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yayınladığı bir video ile bir kez daha sosyal medyanın radarına girdi. Mustafa Sarıgül, bu kez yayınlanan videoda dünyaca ünlü bir isim haline gelen Nusret Gökçe ile olan anısını anlattı.

Yayınlanan görüntülerde Sarıgül, Nusret'in kendisini ziyarete geldiğini ve kasap dükkanına davet ettiğini öne sürdü.

Sarıgül, söz konusu videoda şu ifadeleri kullandı:

"BANA YARDIMCI OL BAŞKANIM"

"Bir çocuk bana geldi, belediyeye. Dedi ki, başkanım ben senin hemşehrinim geldim. 'Sen nerelisin' 'Erzurumluyum? Bana yardımcı ol başkanım' dedi. Dedim ki, 'Sen ne istiyorsun, ne yapayım', Dedi ki 'Başkanım dedi benim dedi bir kasap dükkanım var dedi. Orada dört tane masam var. Benim senden tek istediğim gel orada bir yemek ye. Ben iyi bir ustayım, kasap ustasıyım.' dedi. Allah Allah...

"BU ADAM KİM BİLİYOR MUSUNUZ?"

Ondan sonra dedim ki: Yarın geleceğim. 'Başkanım, yarın olmaz, hemşehrim. Ben senin hemşehrinim. Bak dedi sana gelmişim. Bugün gel başkanım, yarın gelmezsin. 'Peki laf bu laf, bu hemşehriyi kırmayalım' dedim gidelim. Ondan sonra gittim yemeği yedim, gazetecileri oraya çağırdım. Ondan sonra aldım buraya Ferit Şahenk'i götürdüm. Bir sürü adamları götürdüm. Ondan sonra bu adam marka oldu. Bu adam kim biliyor musunuz? Nusret işte. Nusret...Nusret. Şu anda 60 milyon takipçisi var. Dünyada en çok tanınan Türk."

Mustafa Sarıgül'ün Nusret anısı sosyal medyada gündem oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gören gözlerine inanamadı! Taksim Meydanında dolaştırdıGören gözlerine inanamadı! Taksim Meydanında dolaştırdı
Korkutan gelişme! Haberi doğruladılarKorkutan gelişme! Haberi doğruladılar
Yeni PCR testi genelgesi!Yeni PCR testi genelgesi!
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Sarıgül Nusret Gökçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Öğretmenlere yeni mesleki eğitim geliyor!

Öğretmenlere yeni mesleki eğitim geliyor!

MEB'den yarıyıl tatili için yeni karar! İlk kez kullanılacak

MEB'den yarıyıl tatili için yeni karar! İlk kez kullanılacak

Ligin sonuncusuna gidiyor! Morutan...

Ligin sonuncusuna gidiyor! Morutan...

Korkutan gelişme! Haberi doğruladılar

Korkutan gelişme! Haberi doğruladılar

Genel kurulda arbede! Başkana kürsüden idam ipi attı

Genel kurulda arbede! Başkana kürsüden idam ipi attı

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Enes Kara'nın annesi ilk kez konuştu! Dikkat çeken sözler

Enes Kara'nın annesi ilk kez konuştu! Dikkat çeken sözler

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tacizci profesör skandalı! İğrenç mesajlar ortaya çıktı

Tacizci profesör skandalı! İğrenç mesajlar ortaya çıktı

Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subay hakkında flaş karar

Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subay hakkında flaş karar

Tantunicide skandal görüntüler! Çöpten biber turşusu toplattırdı

Tantunicide skandal görüntüler! Çöpten biber turşusu toplattırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.