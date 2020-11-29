Mustafa Sarıgül'ün yeni partisinin ismi belli oldu! Cumhur İttifakı'na mı katılacak?

Türkiye Değişim Hareketi'ni partileştirmek için hazırlıklarını sürdüren Mustafa Sarıgül'ün partisinin adının Türkiye Değişim Partisi (TDP) olarak belirlendiği öğrenildi.

SARIGÜL, KURULUŞ TARİHİNİ DUYURDU

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Sarıgül, yeni partiyi Aralık ayında kuracaklarını söyledi.

CUMHUR İTTİFAKI'NA MI KATILACAK?

Yeni kurulacak partinin 'Cumhur İttifakı'na katılacağı iddialarıyla ilgili de konuşan Sarıgül, "Birinci turda her partinin adayını çıkarmasını istiyoruz. Parlamento seçimlerinde de ittifak düşünmüyoruz. İttifak sadece iktidarın işine gelir." ifadelerini kullandı.



