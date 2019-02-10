HABER

Mustafa Sarıgül’den Kuştepelilere ’"Roman Akademisi" sözü

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.02.2019 16:30 | Son Güncelleme

DSP Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, Kuştepe’de "Roman Akademisi" kuracaklarını söyledi.

DSP Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, Kuştepe’de "Roman Akademisi" kuracaklarını söyledi. Sarıgül, bölgede çiçek satarak geçimini sağlayan vatandaşlar için de bir kooperatif kurularak İstanbul’un çiçek ihtiyacının buradan karşılanacağını söyledi.
DSP Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, Kuştepe Mahallesi’nde bir miting düzenledi. Binlerce kişinin katıldığı mitingde konuşan Sarıgül, yerel seçimlerden sonra Kuştepe’yi pilot bölge seçeceklerini söyledi. Bölgede çok önemli projeleri hayata geçireceklerini anlatan Sarıgül, "Burada çok önemli bir sektör var. Daha önce bunu yapmayı çok arzu ettim. 31 Mart’tan sonra ilk işimiz bu olacak. Burada bütün Kuştepeli çiçekçi kardeşlerimin ortak katılımıyla muhteşem bir kooperatif kuracağız. Herkes bu kooperatifte pay sahibi olacak. Otellerle ve büyük şirketlerle konuşacağız. İstanbul’daki bütün otellerin, bütün düğünlerin, bütün büyük organizasyonların çiçek ihtiyacını bu kooperatif karşılayacak” dedi.

“Kuştepe’de çiçek festivali düzenleyeceğiz”
“Kuştepe İstanbul’un ve Türkiye’nin en önemli çiçek pazarı olacak” diyen Sarıgül, “Burada her hafta büyük bir mezat kuracağız. Bütün İstanbul çiçek ihtiyacını buradan alacak. Aynı zamanda Kuştepe’de çiçek festivali düzenleyeceğiz. Burada çok önemli bir ekonomik faaliyet olacak. Kuştepe çiçek üretimi ile çiçek pazarıyla bir marka olacak ve herkes buraya gelecek. Daha önce yaptığımız gibi burada nostaljik düğünler yapılacak, herkesin gözü Kuştepe’de olacak ve Kuştepe canlanacak” dedi.

“Şişli Belediyesinin ışıkları 24 saat sönmeyecek”
Seyyar olarak çiçek satışı yapan yurttaşlardan belediyenin bir tek kuruş işgaliye almayacağını aktaran Sarıgül, “Üniversitelerle konuşacağız. Kuştepe’de çok güzel bir Roman Akademisi açacağız. Bu akademide kültürü, sanatı en iyi şekilde ele alacağız. Çünkü Kuştepeli yurttaşlarımızın eğlence sektöründe de ekonomik olarak en iyi şekilde yer almasını istiyorum. Bahar Şişli’ye de, Kuştepe’ye de çok güzel müjdelerle gelecek. Çünkü Şişli Belediyesinin ışıkları 24 saat sönmeyecek ve o belediyenin kapıları sizlere sonuna kadar açık olacak" ifadelerini kullandı.

PARTNERHenüz 17 yaşında ama paraya para demiyorHenüz 17 yaşında ama paraya para demiyor
CHP'nin Siverek adayı Bucak: Yanlış anlaşıldımCHP'nin Siverek adayı Bucak: Yanlış anlaşıldım
Perinçek: Ekonomik krizden kurtulmak için üretici baş tacı yapılmalıdırPerinçek: Ekonomik krizden kurtulmak için üretici baş tacı yapılmalıdır

En Çok Okunan Haberler

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Rıdvan Dilmen'den bomba açıklama: Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam

Rıdvan Dilmen'den bomba açıklama: Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelere dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelere dikkat

Türkiye'nin konuştuğu 'Rockçı imam' adaylığını açıkladı

Türkiye'nin konuştuğu 'Rockçı imam' adaylığını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

Diğer Haberler
Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini de biz en kısa sürede bitiririz

Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini kısa sürede bitiririz

Taksim'de yeni AKM'nin temeli atıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Taksim'de yeni AKM'nin temeli atıldı! Erdoğan'dan müjdeler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda birkaç kişi daha enkazın altında

Erdoğan: Şu anda birkaç kişi daha enkazın altında

Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı: Şahsımı telefonla arayarak...

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama

Karamollaoğlu: 'Hırsızlık yok' diyemiyor, 'bizim hırsızımız iyidir' diyor

Karamollaoğlu: 'Hırsızlık yok' diyemiyor, 'bizim hırsızımız iyidir' diyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.