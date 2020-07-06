Mustafa Şentop kimdir? AK Parti ve MHP'nin TBMM Başkanlığı adayı

Mevcut TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti ve MHP tarafından yeniden TBMM Başkanlığı için aday olarak gösterildi. Mustafa Şentop'un adaylığına ilişkin başvuru AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş, Bülent Turan, Özlem Zengin ve Cahit Özkan ile Mustafa Şentop'un imzasıyla TBMM Genel Sekreterliğinine sunuldu. Bu gelişmenin ardından TBMM Başkanlığı adaylarını yakından tanımak isteyen adaylar, "Mustafa Şentop kimdir?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Mustafa Şentop kimdir?

Mustafa Şentop, 6 Ağustos 1968 tarihinde Tekirdağ'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Mustafa Şentop, Yüksek lisans ve doktorasını ise Marmara Üniversitesi'nde Kamu Hukuku alanında yaptı.

1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlayan Mustafa Şentop, 2002'de doktor, 2005'te doçent, 2011'de profesör ünvanlarını aldı. Bu süreçte Marmara Üniversitesi'nin yanı sıra birçok üniversitede lisans ve lisans üstü seviyelerinde dersler verdi. Yine Marmara Üniversitesi'nde idari görevlerde bulundu.