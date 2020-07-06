Mustafa Şentop kimdir? AK Parti ve MHP'nin TBMM Başkanlığı adayı

Mevcut TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti ve MHP tarafından yeniden TBMM Başkanlığı için aday olarak gösterildi. Mustafa Şentop'un adaylığına ilişkin başvuru AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş, Bülent Turan, Özlem Zengin ve Cahit Özkan ile Mustafa Şentop'un imzasıyla TBMM Genel Sekreterliğinine sunuldu. Bu gelişmenin ardından TBMM Başkanlığı adaylarını yakından tanımak isteyen adaylar, "Mustafa Şentop kimdir?" sorusuna yanıt aramaya başladı.
Mustafa Şentop, 6 Ağustos 1968 tarihinde Tekirdağ'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Mustafa Şentop, Yüksek lisans ve doktorasını ise Marmara Üniversitesi'nde Kamu Hukuku alanında yaptı.
1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlayan Mustafa Şentop, 2002'de doktor, 2005'te doçent, 2011'de profesör ünvanlarını aldı. Bu süreçte Marmara Üniversitesi'nin yanı sıra birçok üniversitede lisans ve lisans üstü seviyelerinde dersler verdi. Yine Marmara Üniversitesi'nde idari görevlerde bulundu.
Mustafa Şentop, akademisyen kimliğinin yanında öğrencilik yıllarından bu yana çeşitli dergilerde yazarlık, yöneticilik, editörlük; akademik dergilerde yayın kurulu üyeliği, editörlük ve hakemlik yaptı. Ayrıca Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin (ESAM) İstanbul Başkanlığı görevini yürüttü.
Prof. Dr. Mustafa Şentop siyasete ise AK Parti bünyesinde atıldı. Partinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Mustafa Şentop, 2012-2015 yılları arasında ise AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.
24., 25. ve 26. dönemde AK Parti İstanbul Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan Mustafa Şentop, Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği görevini yürüttü. 24. Dönemde Anayasa Uzlaşma Komisyonunda AK Parti'yi temsilen görev aldı. 26. Dönemde Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 27. Dönemde AK Parti Tekirdağ Milletvekili olarak TBMM'ye girdi.
Bu dönemde TBMM Başkanvekili olarak görev yapan Mustafa Şentop, 24 Şubat 2019 tarihinde ise TBMM Başkanlığı görevine seçilerek TBMM'nin 29. Başkanı oldu.
Evli ve dört çocuk babası olan Mustafa Şentop, iyi düzeyde Arapça ve İngilizce bilmektedir.