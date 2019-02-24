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Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2019 12:24 | Son Güncelleme

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi.

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

TBMM Başkanlığı seçiminin üçüncü turunda AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, 336 oy alarak salt çoğunluğu sağladı ve TBMM'nin yeni Başkanı oldu.

TBMM Genel Kurulunda üçüncü tur oylamaya 542 milletvekili katıldı.

Oylamada, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 336, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay 124, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü 46, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 33 oy aldı. 3 oy da geçersiz sayıldı.

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ŞENTOP'TAN İLK AÇIKLAMA

TBMM Başkanı seçilmesinin ardından açıklama yapan Şentop, "Milletimizin duasını bekliyoruz. Hayırlı olsun inşallah. Allah bizi mahçup etmesin" dedi.

KİMLER ADAY OLDU?

Meclis Başkanlığı için AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz'in yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu da bugün yaptığı başvuruyla aday oldu. AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, oylamaya geçilmeden adaylıktan çekildi.

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