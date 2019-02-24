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Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2019 15:40 | Son Güncelleme

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi.AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 336 oy alarak TBMM Başkanı oldu.TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı seçimi için toplandı.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi.
AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 336 oy alarak TBMM Başkanı oldu.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı seçimi için toplandı. Başkanlık seçiminde AK Parti’nin adayı Mustafa Şentop, CHP’nin adayı Engin Altay, HDP’nin adayı Serpil Kemalbay Pekgözegü, İYİ Parti’nin adayı İmam Hüseyin Filiz yarıştı. MHP ise AK Parti’nin adayı Mustafa Şentop’u destekledi. Birinci ve ikinci turda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu olan 400 oy sağlanamadığı için üçüncü tura geçildi. Üçüncü tur oylamasında Mustafa Şentop 336 oy alarak TBMM Başkanı oldu.

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