MUSTAFA ŞENTOP: TÜRKİYE’NİN NEREDEN NEREYE GELDİĞİNİ İYİ BİLMELİYİZ

Berna YILMAZ/İSTANBUL,(DHA)- RUMELİ Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeğine bu sene TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı. Şentop'un yanı sıra MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ve Makedonya Başkonsolosu Aleksandro Hristov da programda yer aldı.

Bakırköy’de dün düzenlenen iftar yemeğinde konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, aslen Balkan Rumeli muhaciri bir ailenin çocuğu olduğunu belirterek, “Bu ülkenin her tarafında göçmenler var. Rumeli’den sadece insanımız göç etmemiştir. Rumeli’den aslında devletimiz muhaceret etmiştir. Bu devletimizin kıymetini, bu toprakları vatan kılan anlayışı ve değerleri herkes anlar ama en iyi anlayacak olan Rumeli göçmenleridir. İngilizler, ‘İngiltere’de herkes eşittir, kraliçe daha çok eşittir’ der. Ben de TBMM Başkanı olarak Türkiye’nin her bir vilayetinde, her ilinde yaşayan bütün vatandaşlarımız eşittir ama Rumeli insanı biraz daha eşittir” dedi.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100’üncü yılı olduğunu da hatırlatan Şentop, “Ülkemizin birliği ve beraberliği, yeniden Türkiye idealine bağlılığı tüm bu zorlukları aşmada bize büyük bir imkan sunuyor. Bu yıl hepimiz için önemli. Pazar günü, 19 Mayıs 1919 İstiklal mücadelemizin 100’üncü yıl dönümünün başlangıcındayız. Gençlere söyledim, duygusallık çok önemli. Heyecan, aklımızı kalbimizle bütünleştiren şeydir. O olmadan bir mücadele veremeyiz. O zamanki mücadelenin büyüklüğünü, kimlerle mücadele ettiğimiz Türkiye’nin nereden nereye geldiğini bilmemiz ve aklımızdan hiç çıkarmamamız lazım” şeklinde konuştu.