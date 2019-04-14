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Mustafa Sönmez gözaltına alındı! Ayşenur Aslan sosyal medyadan duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 08:04 | Son Güncelleme

İktisatçı-yazar Mustafa Sönmez bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Sönmez'in Vatan Emniyet'e götürüldüğü öğrenildi.

Mustafa Sönmez gözaltına alındı! Ayşenur Aslan sosyal medyadan duyurdu

Gazeteci Ayşenur Arslan, iktisatçı ve yazar Mustafa Sönmez'in gözaltına alınıp İstanbul'da bulunan Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğünü duyurdu. Arslan'ın aktardığına göre Sönmez'in gözaltına alınma sebebi sosyal medya paylaşımları.

Arslan'ın sosyal medya hesabında paylaştığı mesajı şöyle:

Mustafa Sönmez Türkiye uyurken bu sabaha karşı 3.50’de gözaltına alındı. Vatan Emniyet’e götürüldü. Gerekçe “sosyal paylaşımlar”!

aysenur aslan

MUSTAFA SÖNMEZ KİMDİR?

Mustafa Sönmez'in resmi sitesinde yer alan özgeçmişi şöyle:

ODTÜ İdari İlimler Fakültesi 1978 mezunudur. Politik, düşünsel eylemliliği 1980 öncesi ODTÜ’de ve kısa adı TİB olan Tüm İktisatçılar Birliği’ndeki faaliyetleriyle başladı, DİSK Petkim-İş, Yeraltı Maden İş, Demokrat gazetelerinde sürdü.

1980 sonrasında araştırmacı –uzman olarak çeşitli kurumlarda çalıştıktan sonra 1983 yılında Nokta dergisinde ekonomi editörü olarak medya sektöründe yer aldı. Uzun bir süre bağımsız çalıştı, kitaplar üretti.

2009-Mart 2013 döneminde Cumhuriyet, Nisan 2013-Şubat 2014’te Yurt , 12 mayıs-1 Eylül 2014 arasında Sözcü gazetesinde; Nisan 2015-Eylül 2015 döneminde BirGüngazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Mayıs 2013-2016 arası Hürriyet Daily News‘de de haftada 1 gün ekonomi yorumları yazdı. Merkezi Washington’da olan Al-Monitor haber sitesine haftalık yazı katkısı ise Ekim 2016’da başladı. Artı TV’de her hafta Salı günleri saat 18’de yayımlanan Ekonomi Politik programı ise Ekim 2017’de başladı.

Çeşitli TV kanallarında ve radyolarda yorumculuk faaliyetinin yanında araştırma üretimini ve kitap yayınlarını sürdürmektedir. TMMOB Makina Mühendisleri Odası danışmanıdır ve Oda için sanayi araştırmaları yapmaktadır.

Gazeteci-yazarlık uğraşına paralel olarak ilki 1977 yılında yayınlanmak üzere Türkiye ekonomisi üstüne 30 dolayında kitap yayımladı.


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