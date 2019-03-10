Mustafa Topaloğlu 16 sene sonra İstanbul’da sahneleri salladı

Mustafa Topaloğlu 16 yıllık bir aranın ardından sağlığına kavuştuktan sonra İstanbul sahnelerine muhteşem gece ile dönüş yaptı. Üsküdar’da bir mekanda sahne alan Topaloğlu’nu birçok ünlü isim ve Türkiye’nin önde gelen iş adamları yalnız bırakmadı.

16 yıllık bir aradan sonra Mustafa Topaloğlu İstanbul sahnelerine muhteşem bir gece ile dönüş yaptı. Üsküdar’da bir mekanda sahne alan Topaloğlu’nu Türkiye’nin önde gelen iş adamları ve yakınları yalnız bırakmadı. Topaloğlu’nu izlemeye gelen ünlüler arasında, Çılgın Sedat olarak bilinen Sedat Kapurtu, Şebnem Schaefer, Pınar Eliçe ve birçok ünlü sima yer aldı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Topaloğlu izlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

“Yaklaşık 20 yıldır sahnelerden uzağım, bakalım neler olacak”

Uzun yıllar sonra tekrar sahneye çıkmanın heyecanını yaşayan Topaloğlu, “Gong sesi çaldı, zilin sesi başladı ve biz de sahneye başladık. Geç oldu ama geç olur, iyi olur, temiz olur, hep ileri olur bilmiyorum ben de ne yapacağım bilmiyorum. Acaba sahnede nasıl olacak, aşağı yukarı yirmi yıl oldu, neresinden baksan yirmi yıldır sahneye çıkmadım. Hep çık dediler, çıkalım bakalım ne yapacağız. İnsanların gözüne girmek gerçekten çok zor, e onların dediğini yapmazsan da gözünden çıkarsın, onların gözünden çıkarsan da çok kötü. Çıkmamak için gayret edeceğiz. Bakalım ne olacak, civciv çıkacak kuş çıkacak bu işten de iyi işler çıkacak” şeklinde konuştu.