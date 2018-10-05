Mustafa Tuna'dan Melih Gökçek açıklaması: Kimseyi hırsızlıkla suçlamadım

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile eski başkan Melih Gökçek arasında yaşanan tartışmada yeni bir gelişme yaşandı.

Mustafa Tuna, A Haber TV’ye verdiği röportajda, belediyenin hafriyat gelirinin aylık 30 bin Türk Lirası iken, belediyeye devrolduktan sonra ortalama 15 milyon TL'ye çıktığını söylemişti.

Gökçek de bu iddiaya çok sert yanıt vererek, “İnan partime zarar vermeyeceğime inansam, seni insan yüzüne çıkamaz hale getiririm” demişti.

"HIRSIZLIKLA SUÇLAMADIM"

Mustafa Tuna Twitter’dan konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Mustafa Tuna'nın açıklamaları şu şekilde:

"Geçtiğimiz günlerde A Haber’de Ankara Temsilcisi Sayın Murat Akgün ile ‘özel röportaj’ programında birçok soruyu yanıtladık. Fakat programdaki bir soru ve yanıt polemik haline getirildi.

Verdiğim cevap spontane gelişti. Melih Gökçek’i suçlamak ve karalamak niyeti ile bir söz söylemedim. Konu bazı çevrelerce Sayın Melih Gökçek’e karşı bir algı oluşturmaya doğru yöneldi. Herkesin bilmesini isterimki, ben kimseyi hırsızlıkla suçlamadım; suçlayamam da. Hafriyat gelirleri dönem dönem artış - azalış gösterebilir. Yıldan yıla da farklılık gösterebilir. İnşaat sezonunun ivmesine göre de bu tür gelirler değişkendir. Bu rakamlar Melih Bey’in de belirttiği gibi değişkendir. Bazı çevrelerin abarttığı rakamlar kamuoyunu yanıltma amaçlı olup art niyetlidir. Bizim için önemli olan bize verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmektir. Lütfen satır aralarından kimse cımbızla bir şeyler çıkarıp ‘niyet okuyuculuğu’ rolüne bürünmesin.”

MELİH GÖKÇEK YANIT VERDİ

Bu ifadelerin ardından Melih Gökçek de Tuna’ya yanıt verdi. Gökçek, “İnsanın hatasını anlaması, yanlışını itiraf etmesi fazilettir... Yaptığın açıklama için teşekkürler Mustafa...” diye yazdı.





