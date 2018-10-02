Mustafa Tuna, Melih Gökçek’i canlı yayında deşifre etti

AK Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.

Başkan Tuna, belediyenin hafriyat gelirinin aylık 30 bin Türk Lirası iken, belediyeye devrolduktan sonra ortalama 15 milyon TL’ye çıktığını söyledi. Mustafa Tuna, hafriyattaki gelir artışına dikkat çekerken, isim vermeden kendisinden önceki AK Partilli eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i eleştirdi.

GÖKÇEK’İN BAŞKANLIĞI DÖNEMİNDE HAFRİYAT İŞLERİ ANKARASPOR A.Ş.’YE VERİLMİŞTİ

Eski Başkan Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek'in de yöneticiliğini yaptığı Ankaraspor, 2014 yılında ismini Osmanlıspor olarak değiştirmişti. Osmanlıspor, geçen yıl Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediyesi koltuğunu bırakması sonrasında Süper Lig'den 1. Lig'e düştü.

Melih Gökçek'in başkanlığı döneminde, Ankara Belediyesi'nin hafriyat işleri Ankaraspor A.Ş.'ye verilmişti. Ankaraspor A.Ş. ile dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arasındaki ilişki, sık sık birçok siyasiler tarafından gündeme getirilmişti.

HAFRİYAT İŞİ GÖKÇEK'LERDEN ALINDI, BELEDİYE KASASINA MİLYONLAR GİRDİ

Melih Gökçek'in başkanlığı döneminde oğlu Ahmet Gökçek'in de yöneticilik yaptığı Ankaraspor A.Ş.'ye verilen hafriyat işi, Mustafa Tuna'nın başkan olmasından sonra Mart 2018'de 10 yıllığına belediye iştiraklerinden Ankara Kültür Etkinlikleri Ticaret (ANKET) A.Ş.’ye verildi.

Ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, yaptığı açıklamada; belediyenin hafriyat gelirinin aylık 30 bin TL iken, 15 milyon TL'ye yükseldiğini ifade etti.

