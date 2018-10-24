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Mustafa Tuna'dan 'Melih Gökçek' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.10.2018 17:26 | Son Güncelleme

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Melih Gökçek'in Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) belediye başkanı adayı olabileceği iddiasıyla ilgili, "Kamuoyunun tartışmasına ben ne diyeyim?

Mustafa Tuna'dan 'Melih Gökçek' açıklaması

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Melih Gökçek'in Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) belediye başkanı adayı olabileceği iddiasıyla ilgili, "Kamuoyunun tartışmasına ben ne diyeyim? Ben Melih Gökçek değilim. Ben MHP değilim. Bunların yetkili organlarından değilim. Benim ne söylemem lazım?" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, kentteki bir camide cenaze namazına katıldıktan sonra basın mensuplarını sorularını yanıtladı. Başkan Tuna, bir gazetecinin, "Melih Gökçek'in MHP'den aday olacağı yönünde iddialar var. Kamuoyunda bununla ilgili bir tartışma oluştu. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:
"Kamuoyunun tartışmasına ben ne diyeyim? Benim ne demem lazım? Ben Melih Gökçek değilim. Ben MHP değilim. Bunların yetkili organlarından değilim. Benim ne söylemem lazım?"

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Mustafa Tuna'dan 'Melih Gökçek' açıklaması

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