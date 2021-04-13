MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mustafa Üstündağ'ın kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! 15 dakikada zırhlı araçlar...

Mustafa Üstündağ'ın kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! 15 dakikada zırhlı araçlar...

13.04.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen ralli ödül töreni sonrası araçların bulunduğu otoparkta kavga yapan ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ’ın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. 2 kişinin darp edildiği 1 kişinin ise silahla yaralandığı olay sonrası ise Mustafa Üstündağ ve 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bodrum’da düzenlenen "Rally Bodrum" turnuvasının ödül töreninden sonra oyuncu Mustafa Üstündağ, bir yakınının ralliye katıldığını ve henüz dönmediğini söyleyerek nerede olduğunu sordu. Görevliler ise aracın arızalandığını, çekiciyle aracın getirildiğini söyledi.

15 DAKİKADA ZIRHLI ARAÇLAR KAPIYA GELDİ

Kafeteryada araçların listesini yapan Karya Otomobil Sporları Derneği Başkanı Atıl Atılgan’a yönelen Üstündağ, "Sen ne iş yapıyorsun burada benim kardeşim nerede" diyerek bağırmaya başladı. Bunun üzerine başka bir yetkili navigasyon sisteminden aracın ve tanıdığı kişinin iyi olduğunu söyleyerek sakinleştirmeye çalıştı. Tekrar kafeteryaya dönen Üstündağ bu sefer kadınların çocukların yanında küfretmeye başladı. Dışarı çıkan Üstündağ daha sonra telefonla birilerini arayarak bulunduğu yere çağırdı. Yaklaşık 15 dakika sonra zırhlı bir lüks otomobille alana gelen 4 kişi üzerlerindeki montları çıkararak kafeteryaya yöneldi, kapıyı tutan vatandaşlara vura vura Atılgan’a ulaştı.

ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

2 kişi Başkan Atılgan’ı öldüresiye dövmeye başladı. Diğer 2 kişi ise yaklaşanlara saldırdı. Tepkilerin büyümesinin ardından 4 kişi lüks araca binerek olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Ardından Mustafa Üstündağ da 3 koruma eşliğinde arabaya binerken görevlilerden birinin 'polis çağırdık bir yere gidemezsiniz' sözü üzerine Üstündağ ve yanındakiler geri dönerek başka bir yetkiliyi daha darp etmeye başladı. Mustafa Üstündağ ve yanında bulunan adamlar araçlarına binip gittikleri esnada otopark kapısını kapatan görevliler otoparkın önüne araba çekerek gitmelerine engel olmaya çalıştı. Yaklaşık 20 dakika boyunca polis bekleyen vatandaşlar ile Mustafa Üstündağ arasında tekrar sözlü tartışma başladı. Üstündağ’ın arabasından inen 1 kişi belinden çıkardığı silahı sıkmaya başladı. Silahtan çıkan kurşun ise kendi adamlarına isabet etti. Polis ekiplerinin gelmesiyle Mustafa Üstündağ ve 4 kişi gözaltına alındı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Gözaltına alınan Mustafa Üstündağ ve 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. 4 kişi ön kapıdan alınırken, Mustafa Üstündağ arka kapıdan adliyeye sokuldu. Güvenlik nedeniyle arka kapıdan içeri alınan Mustafa Üstündağ ve yanındaki 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

GÖRENLER DEHŞETE DÜŞTÜ

Otoparkta bulunan güvenlik kameralarınca saniye saniye çekilen kavga anları ise dehşete düşürdü. Kavgada yaşanan darp anları ve silahlı yaralama anları olayın boyutunu gözler önüne serdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlarca kişi nedenini merak etti! Her gece ağzını bantlayarak uyuyorMilyonlarca kişi nedenini merak etti! Her gece ağzını bantlayarak uyuyor
Ceren Hindistan'dan Ramazan'ın ilk gününde tepki çeken paylaşımCeren Hindistan'dan Ramazan'ın ilk gününde tepki çeken paylaşım
Yeni sevgiliyle aşk pozu olay olduYeni sevgiliyle aşk pozu olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Üstündağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Gözler kabine toplantısına çevrildi

Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Gözler kabine toplantısına çevrildi

Ursula von der Leyen: Bir daha asla izin vermeyeceğim

Ursula von der Leyen: Bir daha asla izin vermeyeceğim

Çok sayıda il için yağmur ve kar uyarısı

Çok sayıda il için yağmur ve kar uyarısı

Yoğun bakıma alındı! 'Dualarınızı eksik etmeyin'

Yoğun bakıma alındı! 'Dualarınızı eksik etmeyin'

Mitsubishi üretim durdurma kararı aldı

Mitsubishi üretim durdurma kararı aldı

Dudak dudağa kutlama

Dudak dudağa kutlama

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Oturduğu siteye ödediği aidat şoke etti

Oturduğu siteye ödediği aidat şoke etti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Olay sözler! Ağzının suyu aka aka...

Olay sözler! Ağzının suyu aka aka...

Ondan sonra annesi de paylaştı! Kızının önüne geçti

Ondan sonra annesi de paylaştı! Kızının önüne geçti

Diyarbakır için 'Başkent' ifadesini kullanınca...

Diyarbakır için 'Başkent' ifadesini kullanınca...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.